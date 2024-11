F1: GP de São Paulo vira primeira corrida com classificação no domingo desde 2019

Em 2019, a Fórmula 1 foi forçada a remarcar a classificação do GP do Japão. Na ocasião, o país encarava o tufão Hagibis. Ainda na quinta-feira da semana de corrida, a organização anunciou que as atividades de sábado não aconteceriam, postergando a classificação para domingo, às 10h00 locais (23h00 no Brasil).

De acordo com a FIA, o melhor para a Fórmula 1 foi encerrar as atividades do dia por conta de “condições de insegurança” causadas pela forte chuva, ventos e visibilidade comprometida.