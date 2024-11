O Grande Prêmio de São Paulo de 2024 mostrou, em meio ao caos provocado pelas condições climáticas, que o traçado do Autódromo de Interlagos é capaz de separar os verdadeiros gênios da Fórmula 1 dos apenas bons pilotos. A atuação de gala de Max Verstappen - partindo do fundo do pelotão sob chuva - aproxima o holandês do tetracampeonato e prova que Lando Norris ainda não tem envergadura para ser campeão mundial.

Norris cometeu uma série de erros ao longo da prova que vão lhe custar o título. A distância na classificação para o holandês aumentou e só uma sequência incomum nas últimas três provas do ano pode impedir Verstappen de comemorar seu quarto título.

Lando Norris decepciona no GP de São Paulo e fica longe do título mundial. Foto: Miguel Schincariol/AFP

PUBLICIDADE Após largar na pole, Norris perdeu a liderança na primeira curva para Russell e não conseguiu recuperar a posição. O desenrolar da prova, com bandeira vermelha e entradas de safety car, também impactou no desempenho do vice-líder do campeonato. É impossível negar. Mas o britânico da McLaren cometeu deslizes de principiante em momentos decisivos, como em uma das relargadas em que perdeu posições após se posicionar mal na freada do S do Senna e errar o contorno da curva. Norris começou na Fórmula 1 em 2019 e tem 24 anos. Para efeito de comparação, Verstappen está em sua 11ª temporada na categoria e tem 27 anos. Apesar de o holandês ter mais tempo na F-1, o britânico deveria ter capacidade suficiente para oferecer maior resistência a Max no momento de maior instabilidade da equipe Red Bull em três anos.

Verstappen, por sua vez, não deve ter dificuldades para se sagrar campeão. A diferença de pontos para Norris é de 62 pontos, e o título pode ser confirmado na próxima etapa, no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Basta ao holandês fazer no máximo dois pontos a menos do que o britânico.

O resultado do Grande Prêmio de São Paulo sana algumas dúvidas, mas deixa ainda nos ombros da Red Bull a maior delas: qual será o destino de Sergio Pérez? O mexicano não esteve no mesmo nível do companheiro de equipe, foi superado por colegas da equipe satélite, a RB, e pode se despedir da Fórmula 1.

A próxima parada do circo da Fórmula 1 é em Las Vegas, para a última rodada tripla da temporada. No dia 23 de novembro acontece a prova nos Estados Unidos. Na semana seguinte, o Oriente Médio é o destino. Primeiramente, no Catar (1º de dezembro) e, por fim, nos Emirados Árabes Unidos (8 de dezembro).