Max Verstappen venceu mais uma corrida sprint na Fórmula 1. Neste sábado, o piloto holandês liderou de ponta a ponta no círculo de Austin, nos Estado Unidos, e aumentou ainda mais os números do seu título - o piloto já é tricampeão antecipado da categoria. Esta é a sua sexta vitória em corridas curtas na carreira, três delas apenas nesta temporada.

Lewis Hamilton levou a sua Mercedes para a segunda posição e a Ferrari de Charles Leclerc completou o pódio nos Estados Unidos. Com os pontos conquistados na sprint, Hamilton diminuiu a diferença para Sergio Pérez, da Red Bull, no Mundial de Pilotos: 228 pontos para o mexicano e 201 para o inglês.

Os carros voltam para a pista de Austin neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), para o Grande Prêmio do Estados Unidos.

Verstappen, Hamilton e Leclerc formam o pódio da corrida sprint em Austin. Foto: Shawn Thew/ EFE

A emoção apareceu já na largada em Austin. Verstappen largou muito bem, mais uma vez, e confirmou a primeira posição, mesmo com os ataques de Leclerc na primeira curva. O piloto da Ferrari se esforçou tanto para ultrapassar o campeão da Fórmula 1 nos primeiros metros da corrida que acabou ultrapassado por Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, ao contrário do companheiro da Ferrari, ganhou posições rapidamente no grid e ultrapassou as duas McLarens, deixando Oscar Piastri e Lando Norris para trás. O piloto australiano não vinha numa tarde feliz nos Estados Unidos e caiu rapidamente na classificação, sendo ultrapassado até por Pierre Gasly, da Alpine.

George Russell, um dos pilotos que ultrapassou Piastri, sofreu com uma punição de 5 segundos por avançar além dos limites da pista na ultrapassagem. Lá na frente, Verstappen abria cada vez mais a sua vantagem para cima de Hamilton, confirmando sua vitória em Austin. Leclerc, que vacilou apenas na largada, fez uma corrida curta tranquila e completou o pódio.

Continua após a publicidade

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA SPRINT DO GP DOS EUA DE FÓRMULA 1

Max Verstappen (HOL/Red Bull) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 9s465 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 17s987 Lando Norris (ING/McLaren), a 18s863 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 22s928 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 28s307 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 32s403 George Russell (ING/Mercedes), a 34s250 Alexander Albon (TAI/Williams), a 34s567 Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 42s403 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 44s986 Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), a 45s509 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 49s086 Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 49s733 Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 56s650 Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min04s401 Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 1min07s972 Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min11s972 Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min11s449

Não completou a prova: