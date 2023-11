Depois de passar por São Paulo, a Fórmula 1 desembarca neste fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, para a realização da 21ª etapa de 2023. Será a terceira corrida em solo americano no ano em uma prova que marca o retorno da categoria máxima do automobilismo mundial à cidade dos cassinos e prodigiosa vida noturna após 41 temporadas.

O Grande Prêmio de Las Vegas é, sem dúvida, a etapa mais esperada de toda a temporada. Com investimentos altíssimos, próximos a US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões), para celebrar o evento, o poder local e a Fórmula 1 esperam movimentar US$ 1,7 bilhões (R$ 8,3 bilhões) em receitas para justificar a gastança e o incômodo causado nos moradores da cidade. Para efeito de comparação, o GP de São Paulo gerou um impacto econômico de R$ 1,64 bilhão, de acordo com levantamento da Fundação Getúlio Vargas.

Assim como com Miami, a Fórmula 1 encontrou muita resistência para montar uma corrida de rua nas proximidades da Las Vegas Strip. A construção das estruturas causou problemas para moradores e até turistas, que têm de desviar seus caminhos e percorrer maiores distâncias para chegar a pontos emblemáticos da região. O trânsito também foi muito prejudicado no entorno do circuito. Dentro de três meses, a região abrigará outro importante evento esportivo: o SuperBowl (a final da NFL), que será disputado no Allegiant Stadium, no dia 11 de fevereiro de 2024.

Muitas obras foram feitas para erguer o circuito em Las Vegas que receberá a Fórmula 1 neste fim de semana. Foto: John Locher/ AP

“Houve muitas reclamações de moradores sobre o GP ser aqui. Acho que temos de ser respeitosos com a população local, porque há muitas pessoas trabalhando duro. Há muito dinheiro e fortuna em Las Vegas, nos lugares que a F-1 visita e nessa indústria. Nós temos de garantir que os moradores sejam protegidos. Não podemos ser um circo que aparece cheio de glamour e afeta as pessoas negativamente”, afirmou o heptacampeão Lewis Hamilton à Sky Sports.

Quem também não gostou de toda a pompa que precedeu o início do fim de semana em Las Vegas foi Max Verstappen. “Por mim, poderíamos evitar todas essas coisas. Não é sobre o cantor, é que estamos ali em pé, como se fôssemos um palhaço. É 99% show e só 1% evento esportivo”, disse o holandês. Veja como foi a apresentação dos pilotos que deixou o piloto da Red Bull irritado:

As elevadas expectativas também inflacionaram os preços dos ingressos em um primeiro momento. No entanto, com a proximidade do GP de Las Vegas as entradas passaram a ser revendidas com uma redução significativa em relação ao valor original, de acordo com um levantamento da CNN. Um dos motivos do desinteresse também seria pelo fato de o campeonato mundial já estar definido. Verstappen se sagrou tricampeão há mais um mês.

Dono dos ingressos mais caros de toda a temporada, o GP de Las Vegas cobrava US$ 1.645 (R$ 8 mil) para a corrida. Essa entrada é comercializada nas últimas semanas por US$ 1.060 (R$ 5,2 mil). Uma variação negativa de 35% aproximadamente. Os tickets mais baratos sofreram quedas de cerca de 50%. Os mais em conta, para acompanhar os treinos livres, saem agora por US$ 180 (R$ 875).

O circo da Fórmula 1 já passou por Las Vegas no biênio 1981-1982. A prova de 1981 traz boas recordações para o automobilismo brasileiro. Foi nela que Nelson Piquet, pilotando pela Brabham, faturou seu primeiro título mundial. Piquet terminou a prova na quinta posição, deixando o principal concorrente ao troféu, o argentino Carlos Reutemann, da Williams, para trás e superando o forte calor e uma lesão nas costas. A temperatura, por sinal, é um dos fatores que deve contrastar com aquelas corridas feitas num circuito improvisado no estacionamento do hotel Caesars Palace.

Frio ‘esquecido’ e traçado novo tornam GP de Las Vegas uma incógnita

A Fórmula 1 optou por fazer o Grande Prêmio de Las Vegas em novembro com a prova e todas as atividades acontecendo em período noturno. Mas a organização não levou em consideração as baixas temperaturas que o ambiente desértico de Nevada propicia durante a noite. “A única coisa que não consideramos inicialmente, mas com a qual a empresa de pneus lidou, é que fica muito, muito frio à noite. Portanto, pode estar muito frio e, claro, fazer os carros funcionarem nessas temperaturas pode ser um desafio. A fornecedora de pneus tem feito algum trabalho para garantir que os compostos possam lidar com isso”, disse Ross Brawn, que ajudou na organização da prova.

A previsão do tempo indica que durante a corrida, na madrugada de domingo, os termômetros devem apontar entre 10ºC e 13ºC. Os carros devem ter dificuldades para aquecer os pneus e conseguir aderência. O desgaste diferenciado dos compostos também pode causar problemas, especialmente pelo desenho da pista com retas longas e as chances elevadas de entrada de safety car por se tratar de uma corrida de rua. Pelo calendário de 2024 da Fórmula 1, o circo retornará a Las Vegas no fim de novembro, no dia 23, quando as temperaturas podem ser ainda mais baixas.

Tais condições climáticas tornam o apontamento de um favorito ainda mais complicado. Somente após os primeiros treinos livres haverá indícios de qual equipe promete se destacar. Apenas a Ferrari foi capaz de superar a Red Bull em 2023 em uma única prova, em Cingapura. A McLaren é uma forte candidata e é tratada no meio da Fórmula 1 como uma potencial concorrente para o tricampeão Max Verstappen na próxima temporada.

Paisagem do GP de Las Vegas conta com Esfera de LED e naipes de cartas nas zebras; veja fotos

Com extensão de pouco mais de seis quilômetro, o circuito de Las Vegas passa ao lado de um dos novos pontos turísticos da cidade: a Sphere Arena, centro de shows e grandes eventos que conta com o maior painel de LED do mundo, em que podem ser reproduzidas diversas imagens e deve ser um espetáculo à parte. A Esfera tem 112m de altura e 157m de largura e conta com capacidade para receber até 18,6 mil espectadores.

Las Vegas recebe a Fórmula 1 neste fim de semana e conta com diversas atrações e paisagens marcantes fora das pistas. Foto: Rudy Carezzevoli/ AFP

Outro detalhe que chama a atenção é a personalização das zebras do circuito de Las Vegas. A Fórmula 1, em menção aos jogos com cartas - um dos mais comuns nos cassinos da cidade -, escolheu colocar estilizar as zebras com os símbolos dos naipes do baralho: copas, espadas, ouros e paus.

O ambiente, rodeado de estímulos em prol da jogatina, também preocupa as equipes. Na Mercedes, o chefão Toto Wolff orientou que seus funcionários fiquem longe dos cassinos e jogos de azar. “Eu não jogo e vou me certificar para que ninguém mais jogue também”, disse o austríaco.

Veja as novas pinturas dos carros para o GP de Las Vegas de F1

Algumas equipes decidiram levar para Las Vegas uma pintura diferenciada em seus carros. A Red Bull, por exemplo, fez uma apresentação pirotécnica. Ferrari, McLaren, Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Alpine também vão promover alterações nas cores dos bólidos. Confira fotos e vídeos:

Por que a corrida da Fórmula 1 em Las Vegas será no sábado?

Pelo horário local, a corrida de Las Vegas acontece no sábado, às 22h. Será uma exceção, mas não é a primeira vez que haverá uma prova em um dia diferente de domingo na Fórmula 1. Em 2024, Bahrein e Arábia Saudita seguirão tal exemplo em respeito ao Ramadã. No caso da prova americana, uma das preocupações da organização diz respeito ao fuso horário com os mercados da Europa e Ásia, para evitar que a corrida acontecesse na madrugada de segunda-feira.

As provas em Las Vegas, em 1981 e 82, também foram celebradas aos sábados. A última vez em que a F-1 não correu em um domingo foi no GP da África do Sul de 1985. Na história, 73 GPs não foram disputados em um domingo. A primeira corrida da Fórmula 1, em Silverstone, em 1950 aconteceu em um sábado.

A Fórmula 1 já foi disputada em todos os dias da semana por causa das 500 milhas de Indianápolis, especialmente, porque a prova, que à época compunha o calendário do mundial, era realizada tradicionalmente no dia 30 de maio ao longo da década de 1950.

Paddock é rebatizado em Las Vegas para evitar associação a atirador que matou 59 pessoas

Outra diferença para outras provas é que, em Las Vegas, o paddock - local em que circulam pilotos, jornalistas, funcionários das equipes e celebridades - terá outro nome para evitar quaisquer associações ao assassino Stephen Paddock, que da janela de um hotel na cidade atirou em centenas de pessoas, matando 59 e deixando mais de 500 feridas em 2017. O espaço receberá o nome de pit building.

GP de Las Vegas de F1: onde assistir ao vivo e horário dos treinos e corrida

17/11 (sexta-feira)

1h30 - Treino Livre 1 - BandSports

5h - Treino Livre 2 - BandSports

18/11 (sábado)

1h30 - Treino Livre 3 - BandSports

5h - Treino classificatório - Band e BandSports

19/11 (domingo)