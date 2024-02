A saída anunciada de Lewis Hamilton da Mercedes e sua ida para a Ferrari a partir de 2025 agitou o circo da Fórmula 1. A notícia foi surpreendente, apesar da existência há tempos de rumores sobre uma eventual troca de escuderia do heptacampeão mundial para o time de Maranello. O narrador Galvão Bueno, com longo histórico de cobertura da categoria nos tempos da Globo, analisou a notícia. E sabe o que pensam os pilotos sobre a Ferrari.

Lewis Hamilton assumirá o cockpit de Carlos Sainz na Ferrari em 2025. Foto: Frank Augstein/ AP

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Galvão tentou buscar explicações sobre a escolha de Hamilton de deixar uma equipe que o acompanha desde seu início na Fórmula 1, com o fornecimento de motores na McLaren, entre 2007 e 2012, e depois como time a partir de 2013. Lewis Hamilton só correu por essas duas escuderias ao longo de sua carreira.

“‘Será que alguém que conquistou tudo precisa fazer uma mudança dessas? A Ferrari não está como a Red Bull e a própria Mercedes...’ Acontece que correr na Ferrari é diferente. É só perguntar a Barrichello, Massa... Correr para a Ferrari faz parte do sonho de todo grande piloto de Fórmula 1″, disse Galvão.

O que Senna pensava sobre a Ferrari?

O narrador relembrou um diálogo que teve com o tricampeão Ayrton Senna possivelmente em Montmeló, que é sede do Grande Prêmio da Espanha. Galvão não se recorda a data nem do local, mas a história se passa em um momento em que o ídolo nacional já negociava sua migração da McLaren para a Williams, que se concretizou em 1994, ano em que ele morreu.

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991 - 10/11/1988. Foto: Célio Jr/ AE

“Perguntei a ele: ‘Por que você não vai para a Ferrari?’. Ele respondeu: ‘A equipe não está bem, vou atrás de dois títulos mundiais, igualar o Fangio e depois vou para a Ferrari’”, lembrou Galvão, que emendou um pedido para que Senna definisse o que é uma Ferrari. “Ferrari é uma cor, um ronco, toda uma história e um sonho”, disse o piloto, segundo o narrador. “Tá explicado o motivo de Hamilton ir para a Ferrari. Que ele tenha sorte por lá e dê grandes espetáculos”, concluiu Galvão.