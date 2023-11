Fórmula 1: Lewis Hamilton chega em Interlagos com look inusitado inspirado em Senna; veja detalhes

O heptacampeão Lewis Hamilton gosta de ousar nas roupas que usa nos fins de semana de Grande Prêmio. No Autódromo de Interlagos, nesta quinta-feira, antes de iniciar as atividades do GP de São Paulo, o britânico vestiu um conjunto de jaqueta e calça inspirado no Brasil e no ídolo Ayrton Senna.

O piloto da Mercedes escolheu um conjunto com vários tons de verde, enquanto a calça forma nas pernas a bandeira do Brasil. Às costas da jaqueta de Hamilton, há uma imagem de Senna vestindo um capacete, com o nome do brasileiro grafado. Ele também utilizará um capacete com as cores brasileiras.

Hamilton não esconde sua admiração por Senna e pelo País. Em 2022, o britânico ganhou o título de cidadão honorário na Câmara dos Deputados, em Brasília, e visa se aproximar cada vez mais dos brasileiros. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o heptacampeão revelou que vai trazer seu projeto social, o Mission 44 para o Brasil.

Lewis Hamilton homenageia Senna em look para Interlagos Foto: Reprodução/ X @MercedesAMGF1

“Quero criar uma base da Mission 44 aqui no Brasil, trabalhando com as escolas. É um sonho que tenho. E não apenas aqui. Quero levar para a África também. Quero deixar esse legado. Temos um plano, queremos colocar em prática num prazo de dois anos”, afirmou Hamilton.

Continua após a publicidade

Neste fim de semana, Hamilton busca encerrar seu jejum de vitórias na Fórmula 1, que já dura um ano e 11 meses. O britânico é o terceiro colocado no mundial de pilotos e disputa o vice-campeonato com Sergio Pérez, da Red Bull. O mexicano soma 240 pontos, enquanto o heptacampeão aparece com 220.

GP DE SÃO PAULO DE F1: HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR

Sexta-feira - 03/11

11h30 - Treino Livre - BandSports

- Treino Livre - 15h - Treino classificatório para a corrida de domingo - Band e BandSports

Sábado - 04/11

11h - Treino classificatório para a corrida sprint - Band e BandSports

- Treino classificatório para a corrida sprint - e 15h30 - Corrida sprint - Band e BandSports

Domingo - 05/11

Continua após a publicidade