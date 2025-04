F1: McLaren apavora concorrência já nos treinos e só perde para si mesma no Bahrein

“A McLaren está em outro planeta” disse Charles Leclerc ao fim da sexta-feira de treinos livres da Fórmula 1 no Bahrein, palco, neste fim de semana, da quarta etapa da temporada 2025. E pode até soar como drama ou uma desculpa para o dia difícil da Ferrari, só que o monegasco está certíssimo.

PUBLICIDADE A esquadra laranja anda em um patamar muito diferente em Sakhir e não só porque enfiou na concorrência mais de 0s5 de diferença, mas principalmente porque o MCL39 parece desfilar no circuito do deserto, onde, aliás, o time de Woking nunca venceu. Agora, portanto, há uma chance significativa de mudar essa história. Porque, da maneira como tudo começou, a McLaren só sai derrotada se quiser ou se for acometida pelo acaso. Em condições normais, os papaias são favoritos ao triunfo no domingo e claro, à pole deste sábado.

McLaren entrega, para Lando Norris e Oscar Piastri, carro que tem destoado na Fórmula 1. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Em um circuito bem diferente de Suzuka, e mais adequado as características do modelo laranja, Lando Norris não teve problemas para liderar a primeira sessão do dia. Piastri acompanhou o colega de garagem. Lando colocou quase 0s6 em cima de Lewis Hamilton, que foi quem mais se aproximou, em terceiro.

Publicidade

No segundo treino, o mais representativo do fim de semana, porque reproduz as condições de clima e pista da melhor forma dentro do que as equipes vão encontrar em classificação e corrida, a McLaren novamente não viu adversários. Desta vez, o australiano superou o companheiro de time e comandou as ações ao virar 1min30s505 contra 1min30s659 de Norris. Apenas 0s159 separaram a dupla. George Russell, o terceiro, ficou a 0s527 dos carros ingleses.

Não há mágica, é uma distância difícil de tirar do dia para a noite. E o melhor desempenho da McLaren no Bahrein vem de um delicado equilíbrio que o time de engenheiros conseguiu promover. O MCL39 se destaca nas curvas de baixa e média velocidade do traçado barenita, bem como no setor final, na última curva, mais especificamente.

Oscar Piastri liderou o segundo treino livre, seguido pelo companheiro de equipe, Lando Norris. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

É curioso perceber que a equipe de Andrea Stella não teve tanta preocupação com a velocidade de reta em si, priorizando o acerto nas áreas mais críticas da pista, especialmente o segundo trecho. Outro detalhe: os pneus têm trabalhado em favor dos papaias, que não enfrentaram nenhum drama para colocar a borracha na melhor janela de funcionamento.

“O carro estava em um bom lugar no segundo treino, embora a história tenha sido diferente no primeiro. Fico feliz que tudo tenha se encaixado. O ritmo em classificação é forte e a simulação de corrida pareceu razoável, então estou feliz com isso. Algumas coisas precisam ser trabalhadas para o carro ficar melhor, mas no geral foi um bom primeiro dia”, destacou Piastri.

Publicidade

“O fato de a diferença ser tão grande foi uma surpresa, mas acho que os outros vão encontrar um pouco mais de ritmo e amanhã será bem apertado. É bom ter isso agora, mas o Bahrein também é uma pista onde você pode ultrapassar e o desgaste dos pneus é um fator importante. A classificação é importante, mas precisamos garantir que temos um bom carro de corrida também”, completou o líder do dia.

Lando Norris lidera o campeonato de pilotos até aqui, com 62 pontos, um a mais que Max Verstappen. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

De fato, o ritmo em volta única é uma das forças da McLaren, e a disputa da pole tende a se resumir entre a dupla laranja. Diante dos dados desta sexta-feira, a McLaren sustenta uma vantagem de 0s4 para as principais rivais. Só que o que impressionou mesmo foi o desempenho em corrida. Ainda que a simulação não tenha sido tão expressiva, o carro britânico apresentou melhor performance e voltas consistentes. Tanto que neste momento é até difícil de apontar uma segunda força.

A Mercedes é uma das candidatas ao posto. George Russell foi quem mais se aproximou em ritmo de classificação, enquanto Charles Leclerc foi capaz de colocar uma confusa Ferrari na quarta posição. A diferença entre ambos ficou em 0s013 apenas. Ao que parece, os detalhes terão um peso maior neste sábado.

“Esperávamos que a McLaren estivesse um passo à frente aqui, e vimos isso hoje”, declarou Russell. “Eles estão muito à frente no segundo setor, onde os pneus superaquecem. Sabemos que temos trabalho a fazer, mas estamos em posição de brigar pelo melhor do resto”, admitiu.

Publicidade

Russell ainda reconheceu que a Ferrari mostrou ritmo competitivo, apesar de dificuldades pontuais. “A Ferrari estava fazendo boas voltas, mas tiveram um último setor ruim. Vai ser apertado entre nós, Ferrari e Max (Verstappen), mas nunca dá para saber”, acrescentou o piloto.

George Russell foi quem mais se aproximou da dupla da McLaren, com o terceiro lugar no segundo treino livre. Foto: Darko Bandic/AP

É verdade que a Ferrari viveu um dia complicado, em que se concentrou em entender as atualizações da SF-25. A equipe ainda trabalha em cima de um novo assoalho, mas precisa lidar com situações complexas em suas garagens. Enquanto Leclerc tenta puxar o desenvolvimento e elevar o sarrafo, Hamilton ainda enfrenta problemas de adaptação. O inglês foi apenas o oitavo nesta sexta-feira, mais de um 1s atrás de Piastri e 0s5 do colega de equipe.

“0s5 de diferença é muito. Mas está claro que a McLaren está um passo à frente, e tem sido assim desde o início da temporada”, disse Frédéric Vasseur, o chefão da Ferrari. “Mas temos uma boa leitura da carga aerodinâmica no carro, e ela é positiva. Atingimos o que esperávamos. Você não percebe isso imediatamente pelos tempos de volta, mas hoje foi mais uma questão de encaixar tudo em uma única volta do que de potencial absoluto. Hamilton, por exemplo, fez uma boa volta até a curva 11, foi apenas 0s1 mais lento que Piastri, mas depois não conseguiu fechar bem a tentativa. As condições estão um pouco extremas e não podemos cometer erros”, completou.

“Ainda precisamos analisar os dados em detalhes, mas os pilotos estão satisfeitos. Estamos falando de um pequeno passo no aumento da carga aerodinâmica, mas muito também depende das condições, porque, ao aquecer os pneus, já perdemos grande parte do que ganhamos graças ao aumento do downforce”, emendou.

Publicidade

Ferrari ainda vive descompasso das atualizações do SF-25, no Bahrein. Foto: Giuseppe Cacace/AFP