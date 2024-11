F1: McLaren faz jogo de equipe e Norris vence corrida sprint do GP de São Paulo

Lando Norris contou com uma ajuda de Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, para vencer a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado, no Autódromo de Interlagos. O piloto britânico reduziu em três pontos a diferença para Max Verstappen na disputa pelo título do campeonato.

Com os oito pontos conquistados neste sábado, Norris chegou aos 323, contra 367 do rival holandês da Red Bull. Assim, o vice-líder reduziu a vantagem de 47 para 44 pontos na classificação geral da temporada. No domingo, mais 26 pontos estarão em disputa ao longo das 71 voltas da corrida maior em Interlagos.

Lando Norris lidera Oscar Piastri na corrida sprint do GP de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE O triunfo foi obtido com a ajuda de Piastri, que liderou a maior parte da corrida sprint e só liberou a liderança para o companheiro da McLaren a duas voltas do fim das 24 voltas. Verstappen até tentou estragar os planos dos rivais na volta final, mas não teve sucesso na morna corrida sprint de São Paulo. Pole position neste sábado, Piastri sustentou a liderança na largada, com Norris logo atrás. Leclerc e Verstappen também mantiveram suas posições nas primeiras voltas, apesar da investida do holandês sobre o piloto da Ferrari logo na primeira curva. Mas o monegasco se defendeu bem na entrada “S do Senna”.

As voltas seguintes, contudo, foram de cautela e estudo. Somente Verstappen exibia maior apetite, registrando seguidamente as voltas mais rápidas do traçado. Na oitava volta, Norris indicou, em mensagem de rádio, que Piastri já deveria ter cedido a liderança da prova. O britânico sugeriu que o assunto já havia sido discutido internamente na McLaren.

O australiano, porém, manteve a ponta, apesar das ameaças constantes de Leclerc e Verstappen a Norris, seu companheiro de equipe. Os três andavam cada vez mais próximos na metade da corrida sprint. As ameaças do holandês se concretizaram sobre Leclerc na 18ª volta, quando alcançou o terceiro posto da prova.

A menos de dois segundos de Norris, Verstappen iniciou uma sólida reação na sprint, em busca do vice-líder do campeonato. A aguardada ultrapassagem de Norris sobre Piastri, por ordem da McLaren, só veio a duas voltas do fim, segundos antes do acionamento do safety car virtual, que emparelhou todos os pilotos.

Na retomada da prova, para a última volta, Verstappen investiu contra Piastri ao fim da Reta Oposta, mas o australiano se defendeu bem e assegurou a dobradinha da McLaren no pódio. Por esse incidente, o holandês foi investigado após a bandeira quadriculada e punido em 5 segundos, caindo para a quarta colocação na classificação final da sprint.

No pelotão intermediário, o destaque da prova foi o pressionado Sergio Pérez, que largou em 13º e terminou a prova no Top 10, no oitavo posto. O mexicano busca mostrar serviço neste fim de semana para sustentar seu emprego na Red Bull ao menos até o fim da temporada.

Os pilotos voltam para a pista ainda neste sábado para a disputa do treino classificatório da corrida principal, às 15h. A prova maior está marcada para as 14 horas deste domingo, pelo horário de Brasília.

Confira a classificação final da corrida sprint do GP de São Paulo:

Lando Norris (ING/McLaren), em Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s593 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1s497 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s497 (punido em 5s) Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 7s224 George Russell (ING/Mercedes), a 12s475 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 10s161 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 10s717 9Liam Lawson (NZL/RB), a 20s773 Alexander Albon (TAI/Williams), a 24s606 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 29s764 Franco Colapinto (ARG/Williams), a 33s233 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 34s128 Oliver Bearman (ING/Haas), a 35s507 Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 41s374 Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 43s231 Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 54s139 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 56s537 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 57s983

Não completou:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas)