F1: onde assistir e horários do treino livre e classificatório da corrida sprint do GP de São Paulo

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, e marca a 21ª etapa da Fórmula 1 desta temporada. Nesta sexta-feira, 1, os pilotos têm os primeiros compromissos oficias. Além do treino livre, para fazer o reconhecimento da pista, vai haver também o treino classificatório para a corrida sprint.

A primeira atividade dos pilotos é o treino livre que dura uma hora. Em seguida, eles voltam à pista para definir a classificação da corrida sprint. A partir daí são definidas as posições de largada para esta corrida curta, que acontece no sábado, 2.

Onde assistir e horários do treino livre e classificatório da corrida sprint do GP do Brasil da Fórmula 1 Foto: Miguel Schincariol/MIGUEL SCHINCARIOL

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a competição com 362 pontos. Logo atrás vem Lando Norris, McLaren, com 315 pontos. Em terceiro lugar está Charles Leclerc, da Ferrari, que tem 291 pontos. Já na disputa entre as escuderias, a McLaren é a primeira com 566 pontos. Ferrari, com 537 pontos e Red Bull com 512 pontos ocupam o segundo e terceiro lugar respectivamente.

Treino livre: horário de onde assistir

Data: 01/11 (sexta-feira)

01/11 (sexta-feira) Horário: 11h30 (de Brasília)

11h30 (de Brasília) Onde assistir: Bandsports (TV fechada)

Classificatório da corrida sprint: horário de onde assistir