F1: Piastri domina GP do Bahrein e se aproxima de liderança de Norris no Mundial; Bortoleto é 18º

Oscar Piastri dominou o GP do Bahrein da Fórmula 1, de ponta a ponta, e conquistou sua segunda vitória na temporada, encerrando uma seca de 21 anos da McLaren no circuito de Sakhir. Além disso, o australiano encostou na liderança de Lando Norris, companheiro de equipe, no Mundial de pilotos. Gabriel Bortoleto, assim como em outras etapas, teve dificuldades com a aderência da Sauber e amargou a última posição, em 18º, já que Carlos Sainz não concluiu a prova e Nico Hulkenberg, seu companheiro de garagem, foi desqualificado por irregularidades técnicas.

PUBLICIDADE Esta é a segunda vez que Piastri chega ao primeiro lugar do pódio neste ano, na 50ª corrida de sua carreira. No GP da China, o australiano liderou a dobradinha com Norris. Além disso, encerrou um domínio de Lewis Hamilton, então na Mercedes, e Max Verstappen (Red Bull Racing), que conquistaram cinco vitórias na etapa, somados, desde 2019. Norris, que largou em sexto, conseguiu se recuperar ao longo da corrida e travou uma batalha por posições com as Ferraris de Hamilton e Charles Leclerc. Mas, pela força da McLaren, conseguiu saltar para a terceira posição, superando os dois carros da escuderia italiana e mantendo a liderança no Mundial. Completando o pódio, George Russel, com dificuldades na reta final, conseguiu segurar o ímpeto da McLaren para manter a segunda posição.

Piastri conquistou segunda vitória na temporada e a primeira da McLaren no Bahrein. Foto: Altaf Qadri/AP

Piastri iniciou a corrida no mesmo ritmo que terminou o treino classificatório. Logo depois da largada, o australiano não deu chances para a Mercedes de George Russel, mais veloz nas retas, mas que se distanciou do líder do GP nas curvas e ao longo das voltas. Companheiro de Piastri, Norris também largou bem e saltou para a terceira posição na largada, mas foi punido com cinco segundos por não alinhar corretamente seu carro no grid.

Publicidade

A estratégia adotada pela Ferrari, com pneus médios, fez com que Charles Leclerc perdesse posições no início da corrida. Da primeira fila, o monegasco caiu para a quarta posição ainda na primeira curva, ultrapassado por Russell e Norris. O heptacampeão mundial, em determinado momento, reclamou da aderência do carro da Ferrari com a posta, em função do composto escolhido para os carros.

Na décima volta, os pilotos com o composto macio começaram a “sofrer” para acompanhar o ritmo da corrida. Como resultado, entraram nos boxes para a mudança dos pneus. Max Verstappen, que teve problemas com a equipe e perdeu alguns segundos para voltar à pista, trocou para os pneus duros – e fez, até então, a melhor volta da prova na sequência.

Mas no decorrer da corrida, o holandês não conseguiu acompanhar o ritmo da Mercedes, McLaren e da própria Ferrari. Vencedor do GP do Bahrein em 2023 e 2024, travou disputas com Kimi Antonelli e Carlos Sainz, da Williams, ao longo da etapa. Também não conseguiu ser páreo para Hamilton, em reedição da rivalidade nas última temporadas.

“Não consigo nem frear mais. Está ridícula a situação”, afirmou Verstappen, ao rádio da Red Bull, ao longo da corrida. Na volta 23, perdeu a oitava posição para o heptacampeão mundial – e maior vencedor do GP do Bahrein. E, aliado à Leclerc, colocou a Ferrari no pelotão da frente na metade da prova.

Publicidade

Em uma prova tranquila até então, o safety car do choque entre Tsunoda e Sainz fez com que a vantagem de sete segundos de Piastri se esvaísse. E a Ferrari, no melhor momento da corrida, conseguiu ultrapassar Norris com Hamilton, mas os pneus duros do britânico não resistiram à asa aberta da McLaren.

Piastri, na liderança, continuou ampliando a vantagem em relação a Russell. E Norris, com a McLaren mais rápida do que as Ferraris, conseguiu saltar ao pódio – o quarto do britânico nesta temporada.

Com o desempenho neste fim de semana, Piastri chega a 74 pontos no Mundial, enquanto Norris, ainda na liderança, vê a vantagem cair para apenas três. Verstappen, na sexta posição no Bahrein, cai para o terceiro lugar na classificação geral, com 69 pontos, em um fim de semana ruim da RBR.

Já a McLaren, melhor carro e equipe da temporada, manteve a liderança no Mundial de Construtores, com a dobradinha de seus pilotos. A equipe chegou a 151 pontos e abriu ampla vantagem para a Mercedes, que soma 93 pontos.

Publicidade