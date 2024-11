F1: piloto passa mal e é substituído de última hora no GP de São Paulo

A poucas horas do início das atividades na pista do Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2024, a Haas anunciou que Kevin Magnussen não irá disputar o fim de semana no Brasil.

O dinamarquês, pole position na corrida de 2022, se sentiu mal e por isso abdicou de seu assento neste fim de semana.

Kevin Magnussen será desfalque da Haas neste fim de semana do Autódromo de Interlagos. Foto: Alfredo Estrella/AFP

PUBLICIDADE Em seu lugar, Oliver Bearman, piloto reserva e que já tem acordo para ser o titular da equipe em 2025, irá substituir Magnussen neste fim de semana em Interlagos. “O piloto da Haas F1 Team, Kevin Magnussen, não participará da corrida de sexta-feira no Grande Prêmio de São Paulo devido a um mal-estar. O piloto reserva oficial, Oliver Bearman, assumirá as funções de piloto. A equipe deseja a Kevin uma recuperação rápida e fornecerá mais atualizações no devido tempo”, diz o time norte-americano, em comunicado.

Bearman, de 19 anos, faz parte da academia de pilotos da Ferrari. Neste ano, ele correu os GPs da Arábia Saudita e Azerbaijão, substituindo Carlons Sainz na escuderia italiana e Magnussen na Haas, respectivamente.

O treino livre para o GP de São Paulo acontece às 11h30 (Brasília) desta sexta-fera.