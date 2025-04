F1: Sainz perde 3 posições em grid do Japão por bloquear Hamilton na classificação

Minutos após o fim da classificação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, realizada neste sábado, 5, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) emitiu um documento informando que Carlos Sainz Jr. foi punido com três posições no grid de largada por ter bloqueado Lewis Hamilton durante o Q2. Desta forma, o piloto da Williams perdeu a 12ª posição conquistada na pista e agora precisa começar do 15º lugar.

O incidente aconteceu na primeira curva do circuito de Suzuka, instantes depois do #44 da Ferrari abrir volta rápida. Embora tenha sido prejudicado, o britânico conseguiu ir ao Q3 e, no fim das contas, ficou com o oitavo melhor tempo da atividade. Sainz, por sua vez, ficou pelo caminho e ainda virou alvo de investigação por parte dos responsáveis pela direção de prova.

“Os comissários ouviram o depoimento do piloto do carro 55, representantes da equipe e revisaram dados do sistema de posicionamento, vídeo, rádio da equipe e evidências de vídeo de dentro do carro. O carro 55 estava fazendo um in-lap após completar uma volta rápida, quando o carro 44 estava iniciando sua volta rápida, e o carro 44 teve de sair da pista para evitar o carro 55 na curva 1″, começou o documento.

Carlos Sainz, da Williams, foi punido com a perda de 3 posições no GP de Suzuka. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

PUBLICIDADE “O piloto do carro 55 declarou que não teve nenhum aviso do rádio sobre a aproximação do carro 44 em volta lançada. Afirmou que foi completamente pego de surpresa e, devido à velocidade de aproximação do carro 44 e ao ângulo do seu carro, não conseguiu ver o carro 44 nos retrovisores”, continuou. “No entanto, independentemente do exposto acima, a equipe teve amplo aviso de que o carro 44 estava em uma volta de preparação enquanto o carro 55 estava em sua volta lançada. Além disso, mais de 8s se passaram desde que ficou claro que o carro 44 não estava indo para os boxes e, portanto, iria iniciar uma volta rápida, até o momento em que o carro 55 poderia ter tomado a ação apropriada, caso o piloto tivesse sido avisado pela equipe”, prosseguiu.

“É observado que a diretriz de punição padrão para esta infração durante a classificação, independentemente de ser culpa do piloto ou da equipe, é uma punição de três posições no grid, e, portanto, os comissários concluem que a punição padrão deve ser aplicada”, encerrou.