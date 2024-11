F1 vai sair da Band e voltar para a Globo? O que sabemos sobre a ‘guerra’ das TVs pela categoria

Os últimos meses foram agitados nos bastidores da Fórmula 1, com a possibilidade do contrato de transmissão para o Brasil com a TV Bandeirantes ser rompido um ano antes do fim e a Globo, que por quatro décadas exibiu o campeonato, retomando os direitos.

Entre especulações, rumores e notas oficiais, o Estadão apurou também no paddock de Interlagos na semana do Grande Prêmio de São Paulo e compilou o que se sabe até o momento sobre como ficam os direitos de TV da categoria para o público brasileiro na temporada que vem.

S do Senna, famosa curva do Autódromo de Interlagos Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Quem transmitirá a Fórmula 1 em 2025?

Até o momento, a Band. A emissora paulista tem contrato até o fim de 2025 com a Liberty (empresa de mídia que negocia os direitos de transmissão da Fórmula 1) para a transmissão dos eventos. Porém, em meses recentes surgiu a notícia de que por falta de pagamentos previstos no contrato a Band teria estudado uma rescisão com a Liberty.

PUBLICIDADE Neste cenário, a Globo entrou na jogada e iniciou suas tratativas com a Liberty para readquirir os direitos da F1 já a partir de 2025. A emissora carioca deixou de transmitir o campeonato depois de quatro décadas em 2020. Em um evento publicitário no último mês, a Globo até colocou um carro de Fórmula 1 com as estampas da emissora, imagens da categoria e deixou a mensagem “será?” ao fim da apresentação. Oficialmente, porém, a Globo não comenta o assunto e não há um acordo.

A Band, por sua vez, divulgou um comunicado na semana passada ressaltando que irá cumprir o seu contrato com a Liberty até o final.

Segundo apurou o Estadão, o fato da Globo ter “cantado vitória” antes da hora teria mexido com a honra da emissora paulista, que optou por manter o contrato. Ao menos de forma oficial. Nos bastidores, a incerteza paira sobre se em 2025 a Band vai transmitir ou não o campeonato. O site “Motorsport.com” cravou na quinta-feira que a Liberty optou por continuar na Band.

Ainda segundo apurou o Estadão, o valor que a Liberty estaria cobrando pela rescisão do contrato seria o mesmo restante no vínculo até o final de 2025. Por isso, a Band decidiu manter a transmissão.

O Estadão pediu um posicionamento da Globo sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem não foi atendido.