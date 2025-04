F1: veja o grid de largada do GP do Bahrein com Bortoleto em 18º lugar e Piastri na pole

Oscar Piastri brilhou ao conquistar a pole position para o GP do Bahrein, garantindo sua segunda pole da temporada 2025. O australiano, que já havia mostrado grande desempenho na China, celebrou sua terceira pole na Fórmula 1, consolidando ainda mais sua ascensão na modalidade.

PUBLICIDADE A conquista do australiano reflete a superioridade da McLaren, que promete ser uma das equipes dominantes na temporada de 2025. Verstappen não teve o mesmo sucesso que no Japão e sairá em sétimo, atrás de Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Pierre Gasly e Lando Norris, que falhou mais uma vez em um momento decisivo. O brasileiro Gabriel Bortoleto não correspondeu às expectativas dos treinos livres, caiu no Q1 e terminou apenas em 18º lugar.

Oscar Piastri conquista pole position para o GP do Bahrein, que acontece neste sábado. Foto: Darko Bandic/AP

MCLAREN DOMINA E PIASTRI TERMINA NA POLE

Norris foi o mais rápido no Q1, confirmando o bom momento da McLaren neste início de temporada. Hamilton ficou logo atrás com a Ferrari, enquanto Verstappen, mesmo reclamando do equilíbrio do carro, garantiu o terceiro melhor tempo. Tsunoda também mostrou bom ritmo em sua segunda corrida com a Red Bull.

O brasileiro Bortoleto, por sua vez, não conseguiu repetir as boas atuações dos treinos livres e acabou eliminado na primeira parte da classificação, terminando em 18º. Também ficaram de fora do Q2: Oliver Bearman (20º), Lance Stroll (19º), Liam Lawson (17º) e Alexander Albon (15º). Nico Hülkenberg vai largar em 16º após ter uma volta do Q1 deletada tardiamente quando já havia participado até do Q2.

No Q2, Esteban Ocon escapou na curva 3 logo no início da sessão, provocando uma bandeira vermelha que interrompeu os trabalhos por alguns minutos. Antes de a pista ser liberada novamente, os carros da Mercedes foram para o pit lane. A ação feriu o regulamento e levou à punição da dupla da escuderia alemã que perde um lugar no grid.

Quando a pista foi liberada, Verstappen arriscou tudo ao permanecer nos boxes boa parte do tempo sem volta registrada, apostando em uma única tentativa no fim — e conseguiu avançar com o sétimo melhor tempo. A McLaren seguiu forte, com Piastri ditando o ritmo ao lado de Norris.

Já Pierre Gasly surpreendeu e encaixou uma volta excelente, garantindo o terceiro tempo, superando até os pilotos da Mercedes e da Ferrari. Foram eliminados Esteban Ocon, que não marcou tempo, Fernando Alonso, Jack Doohan e Isack Hadjar.

Na parte final da classificação, Verstappen não conseguiu fazer frente aos principais rivais, enfrentando dificuldades com o carro. A disputa pela pole ficou entre os pilotos da McLaren e George Russell. Piastri confirmou o bom momento e garantiu o melhor tempo.

Norris, por outro lado, desapontou, cometeu um erro no fim e acabou ficando com o sexto tempo. Leclerc vai largar em segundo, enquanto Verstappen ocupará a sétima posição. Ao lado de Piastri, Gasly foi surpreendente e garantiu o quinto tempo, mostrando bom desempenho durante o fim de semana.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein de F1

Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s841 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s175 George Russell (ING/Mercedes), 1min30s009* Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s216 Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min30s213* Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s267 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s423 Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s680 Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s303 Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min31s303 Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min31s245 Isack Hadjar (FRA/RB), 1min31s271 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s886 Esteban Ocon (FRA/Haas), sem tempo Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s040 Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min32s017 Liam Lawson (NZL/RB), 1min32s165 Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min32s186 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s283 Oliver Bearman (ING/Haas), 1min32s373

*punidos com a perde de uma posição no grid