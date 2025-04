F1: veja o grid de largada do GP do Japão com Bortoleto em 17º lugar e Verstappen na pole

Max Verstappen conquistou neste sábado, 5, a pole position para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. O tetracampeão da Red Bull fez o melhor tempo, com 1m26s983, e tirou, no apagar das luzes, a primeira posição de Lando Norris. Por uma diferença de 12 milésimos, o piloto da McLaren fechou em segundo, com 1min26s995. O companheiro de equipe do britânico, Oscar Piastri completa a primeira fila da corrida.

Ainda no Q1, o brasileiro, Gabriel Bortoleto caiu para a zona de corte e não conseguiu melhorar o tempo terminando em 17º, posição em que largará na corrida oficial no domingo.

O piloto da Red Bull Max Verstappen, da Holanda, durante a sessão de qualificação para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão Foto: Hiro Komae/AP

PUBLICIDADE Já no início do treino classificatório, também não avançaram à sessão seguinte os pilotos Nico Hülkenberg, que ficou à frente de Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan e Lance Stroll. No Q2, um incêndio no gramado lateral do circuito de Suzuka forçou a interrupção da sessão com bandeira vermelha. Episódios semelhantes já haviam ocorrido nos treinos livres do fim de semana. Os pilotos eliminados na sessão foram Pierre Gasly em 11º, Carlos Sainz em 12º, Fernando Alonso em 13º, Liam Lawson em 14º e Yuki Tsunoda em 15º.

Publicidade

Em uma disputa entre Verstappen e Piastri no Q3 na tentativa de tirar a pole de Noris, o tetracampeão levou a melhor. Verstappen encerrou o treino classificatório com o melhor tempo e cravou a pole position no Japão.

A corrida oficial acontece neste domingo às 4h, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1