Na última classificação da temporada da Fórmula 1, Lando Norris garantiu o primeiro lugar para o GP de Abu Dabi, que acontece neste domingo, 8, às 10 horas (horário de Brasília). Como havia acontecido nos dois últimos treinos livres, a McLaren dominou o classificatório, com Oscar Piastri na segunda colocação. Carlos Sainz, da Ferrari, ficou com o terceiro lugar.

Com o resultado nos Emirados Árabes Unidos, Norris larga na frente pela 8ª vez na temporada e empata com Max Verstappen em número de poles em 2024. Na disputa pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos, Norris tem uma boa vantagem no grid diante de Charles Leclerc, da Ferrari, que errou no Q2 e larga apenas na 14ª posição. Norris tem 349 pontos, contra 341 de Leclerc.

Lando Norris assina pneu entregue por Terry Crews após garantir a pole na Yas Marina. Foto: Hamad I Mohammed/AFP

PUBLICIDADE Ao final do Q1, Lewis Hamilton precisava de uma volta rápida para avançar na classificação, mas terminou apenas na 18ª colocação em sua última sessão de classificação pela Mercedes. Na próxima temporada, o heptacampeão mundial vai correr pela Ferrari. Quem também parou na fase inicial da classificação foram Alexander Albon (16º), Ghuanyu Zhou (17º), Franco Colapinto (19º) e Jack Doohan (20º). No Q2, Verstappen foi o primeiro a abrir uma volta rápida e conseguiu, com 1min22s998, se manter na primeira colocação até nos momentos finais dessa parte da classificação, quando foi superado por Carlos Sainz, com 1min22s985. Charles Leclerc também fez um tempo mais rápido, mas teve a volta não considerada por ter ultrapassado os limites da pistas.

Com isso, o piloto da Ferrari terminou na 14ª colocação. Também ficaram fora da parte final do treino classificatório Yuki Tsunoda (11º), Liam Lawson (12º), Lance Stroll (13º) e Kevin Magnussen (15º).

Nos 12 minutos do Q3, o tetracampeão mundial também conseguiu registrar um bom tempo (1min22s945) logo no começo, apesar de quase perder a traseira na curva final da volta. Ele foi seguido de perto por Norris e Piastri. Os três foram os únicos a andar abaixo dos 1min23s00 no início do Q3. Com o cronômetro zerado, Nico Hulkenberg fez o melhor tempo (1min22s886), mas depois foi superado por Norris (1min22s595), Piastri (1min22s804) e Sainz (1min22s824).

Veja o grid de largada para o GP de Abu Dabi

1.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s595

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22s804

3.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min22s824

4.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min22s886

5.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s945

6.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s984

7.º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s132

8.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s196

9.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min23s204

10.º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1min23s264

11.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1m23s419

12.º - Liam Lawson (NEO/RB), 1min23s472

13.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min23s784

14.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s833

15.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min23s877

16.º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s821 no Q1

17.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s880

18.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s887

19.º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min23s912

20.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min23s105