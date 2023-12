Max Verstappen está desfrutando de suas merecidas férias após conquistar o tricampeonato mundial de Fórmula 1 pela Red Bull, acumulando 19 vitórias em 22 provas disputadas. Inclusive, o piloto holandês está no Brasil. Ele marcou presença no casamento do cunhado Nelsinho Piquet nesta quarta-feira, dia 20, protagonizando momentos que levaram seus fãs à loucura nas redes sociais.

Piloto da Crown Racing/TMG na Stock Car, Nelsinho Piquet celebrou sua união com Patsy Zurita em cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, situada na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. O evento também contou com a participação de outras personalidades importantes do automobilismo nacional e internacional, como o piloto da Nascar Daniel Suárez.

Desde o fim de 2020, Verstappen namora a irmã de Nelsinho Piquet, Kelly, o que tem motivado suas frequentes visitas ao País. Em várias entrevistas, ele comentou sobre o relacionamento com a parceira e a sua família, destacando que sua profissão não é um tópico frequente nas conversas com o sogro, Nelson Piquet, como ele também tricampeão mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen (à direita) marcou presença no casamento de Nelsinho Piquet. Foto: X/Daniel Suárez @Daniel_SuarezG

“Nós realmente não falamos de automobilismo. Ele (Nelson Piquet) falou sobre isso mais do que o suficiente em sua vida. A certa altura da vida, você não tem mais vontade e não fala mais sobre o assunto. Eu entendo isso, há mais do que isso na vida”, disse o holandês.

Na sua melhor temporada na Fórmula 1, Verstappen revelou um perfil mais bem humorado e aberto. Em suas entrevistas expôs opiniões de forma mais transparente e, em lives jogando videogame, ganhou a simpatia de novos fãs em momentos de fofura com sua enteada Penelope, filha de Kelly e do russo e também piloto Daniil Kvyat.

Apesar de sua reputação por ser reservado, Max Verstappen surpreendeu durante a festa, sendo alvo de memes e reações que se tornaram virais nas redes sociais. Em um desses momentos, um dos convidados brincou com piloto holandês sobre sua recente declaração de apoio ao Vasco, time do Rio. “Aqui é Vasco”, gritou o autor do vídeo, em meio às celebrações no casamento.

