Max Verstappen, da Red Bull, líder do Mundial de Fórmula 1 e quase campeão de 2023, vai largar na pole position no GP do Japão, após ter sido o mais rápido no treino de classificação, realizado neste sábado, 23, no circuito de Suzuka. O holandês superou as McLarens do australiano Oscar Piastri, que marcou o segundo melhor tempo, e do britânico Lando Norris, terceiro.

Esta é a nona pole do holandês na temporada, a qual domina quase por completo, já que a única prova em que não esteve no pódio foi em Cingapura. Com o resultado da qualificação, ele pode até confirmar seu terceiro título mundial já em Suzuka, mas depende de uma combinação de resultados. A quarta posição no grid de domingo será do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), enquanto o mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, fecha o top 5.

Oscar Piastri (esquerda), Max Verstappen (centro) e Lando Norris (direita) largam das três primeiras posições no GP do Japão. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

“Tem sido um fim de semana incrível até agora, especialmente na classificação, o carro estava ótimo de dirigir”, disse Verstappen, cujo fraco desempenho no GP de Cingapura, na semana passada, já parece distante.

O treino classificatório foi ainda marcado por um acidente do americano Logan Sargeant (Williams), que provocou bandeira vermelha no início do Q1, a etapa inicial da sessão. O americano, único piloto titular que ainda não tem contrato garantido para 2024, saiu da pista na última curva e destruiu seu carro ao bater no muro de proteção.

No domingo, a Red Bull, com 597 pontos, terá mais uma chance de garantir o sexto título de construtores de sua história. Para conseguir isso, deve marcar ao menos um ponto a mais do que a Mercedes (289 pontos), enquanto a Ferrari (265) pode fazer até 23 pontos a mais que a equipe austríaca que, ainda assim, não a alcança.

Max Verstappen, lidera à frente do piloto mexicano da Red Bull Racing, Sergio Perez, durante a sessão de qualificação para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 no circuito de Suzuka neste sábado, 23. Foto: Kazuhiro NOGI / AFP

Confira o grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1: