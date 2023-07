Família Barrichello tem final de semana de corridas no Autódromo de Interlagos

A Stock Car volta a acelerar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste fim de semana com um time familiar, pai e dois filhos. A etapa será especial para a família Barrichello. Rubinho e Dudu, que disputam a maior modalidade do automobilismo do Brasil, ganham a companhia de Fefo Barrichello. O mais jovem do clã vai voltar a disputar a Fórmula 4 brasileira no mesmo circuito. Portanto, estarão todos juntos no autódromo.

A volta de Fefo, que disputa a F4 espanhola, ao Brasil era para passar férias. Porém, veio o convite da Cavaleiro Sports. Rubinho não segurou o orgulho. O atual campeão da Stock Car postou uma foto com os filhos. “Juntos somos melhores. Gratidão sempre pela torcida e suporte”, escreveu o ex-corredor de Fórmula 1.

O momento é favorável para os Barrichello. Eduardo teve a primeira vitória na Stock Car na última etapa, em Cascavel (PR). Ele venceu a corrida 2, deixando o pentacampeão Cacá Bueno para trás. Subir no degrau mais alto do pódio. Contudo, a façanha não tirou a cautela do piloto: “Interlagos é um ambiente que gosto muito e a gente fez muitas mudanças no carro. Tem tudo para ser um fim de semana bom. Vamos para cima, mas com os pés no chão. E tentar fazer muitos pontos para o campeonato”, afirmou.

Na primeira etapa de Interlagos na temporada, em abril, Dudu brigava pelo top-10, quando teve o carro danificado e abandonou a prova.

Rubens Barrichello também soma uma vitória na temporada, conquistada na corrida 2 de Tarumã (RS), em maio. O atual campeão da categoria ocupa a sétima posição na classificação geral e deve brigar por título.

Comemoração do bicampeonato de Rubinho com Dudu e Fefo em Interlagos, na útlima etapa de 2022. Foto: Magnus Torquato/Stock Car

Os dois vão assistir a Fefo na F4 em três corridas neste fim de semana. O piloto de 17 anos vai conciliar as categorias brasileira e espanhola. Apesar de não ser um retorno planejado, o jovem quer fazer bonito em casa: “Estou muito feliz de poder voltar para minha pista favorita. É uma equipe nova, um carro novo, então a gente vai ter de se adaptar, mas as expectativas sempre têm de ser as melhores”, afirmou.

Casagrande chega em São Paulo na liderança

A briga pela liderança do campeonato começa a tomar forma. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) é o líder com 135 pontos. Ele já venceu a corrida 1 em Interlagos na segunda etapa da temporada. O piloto paranaense quer repetir o feito e conquistar pontos para manter a liderança. “Sempre esperamos brigar pela primeira posição. Está sendo um ano muito bom até o momento, já com um terço das provas. É um bom indicativo, mas não é garantia de nada”, disse, precavido, ao Estadão Esporte Clube.

Atrás de Casagrande, a dupla da Ipiranga Racing, Thiago Camilo e César Ramos, fecha o top-3, com 131 e 115 pontos, respectivamente. O vice-líder promete buscar o topo do pódio: “Vencer aqui é sempre especial, mas principalmente correndo com 25 quilos de lastro não pode ser o objetivo, e sim uma consequência. Estou em segundo no campeonato, a quatro pontos do primeiro, e o objetivo é chegar à próxima etapa, no Velocittà, levando 30 quilos de lastro”, afirmou Thiago.

A programação da quinta etapa da Stock Car começa nesta sexta-feira, 7, com os primeiros treinos-livres. No sábado, 8, ocorre a classificatória, definindo o grid para domingo, 9, quando há a rodada dupla no Autódromo de Interlagos. A primeira corrida está prevista para 13h40. A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV Fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube.

Classificação do campeonato