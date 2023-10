Felipe Fraga supera Matías Rossi e faz a pole da Stock Car na etapa de Buenos Aires

Felipe Fraga vai largar na ponta na nona etapa da Stock Car, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, no domingo, dia 8. O piloto da Blau Motorsport fez a pole neste sábado. É a 10ª vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a segunda nesta temporada. O líder Gabriel Casagradnde (A.Mattheis Vogel) será o 3º. Gianluca Petecof (Full Time) divide a primeira linha com Fraga.

Com 17ºC, um pouco mais quente do que o previsto para o final de semana portenho, o autódromo de Buenos Aires teve testados as zebras e o novo asfalto, reparados há três meses. Agora, o circuito recebe a Stock Car pela quinta viagem. A categoria já correu em Buenos Aires em 2005 (vitória de Giuliano Losacco), 2006 (Ingo Hoffmann) e 2007 (Cacá Bueno). Depois, voltou ao país vizinho em 2017 para uma rodada dupla, com uma vitória justamente de Fraga e outra de Rubens Barrichello.

Felipe Fraga comemora a segunda pole na temporada que marca o retorno para a Stock Car. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Grupo 1 domina primeira parte do classificatório no Q1

O argentino Matías Rossi (Full Time) havia feito o melhor tempo nos treinos livres de sexta-feira. Na primeira etapa do treino, ele reduziu a volta em dois segundos, para 1m16s600. Do primeiro grupo, Felipe Fraga (Blau Motorsport) foi o destaque, com 1m16s438. O líder, Gabriel Casagrande, também esteve no topo, com 1m16s545.

O segundo grupo não teve desempenho favorável para qualificação ao Q2. Apenas Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) e Dudu Barrichello (Mobil Full Time) conseguiram avançar. Eles ocuparam os lugares que Daniel Serra (Eurofarma) e Nelsinho Piquet (Crown Racing), do grupo 1, haviam conquistado na primeira parte do classificatório. Na estreia oficial, o uruguaio Santiago Urrutia, de 27 anos, não conseguiu colocar o carro da Scuderia Chiarelli no Q2. Ele substituia Raphael Teixeira.

Dudu Barrichello e Casagrande ‘empatam’, mas líder avança

Matías, Fraga e Casagrande mantiveram bons ritmos no começo do Q2. O argentino chegou a fazer o melhor tempo do grupo, com 1m16s932, mas foi superado por Gabriel Casagrande e, depois, por Tiago Camilo (Ipiranga Racing), que fez 1m16s760. Fraga cravou 1m16s617 para ser o melhor do Q2..

Rubens Barrichello (Mobil Full Time) teve o tempo prejudicado por uma curva errada. Ele abortou a volta e perdeu tempo, ficando fora do Q3. O avanço de Gianluca Petecof (Full Time) ao segundo lugar, com 1m16s709, bagunçou a disputa. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) também se manteve entre os primeiros. Gabriel Casagrande conseguiu a sexta posição com 1m16s795, mesmo tempo de Dudu Barrichello. O líder, porém, fez a marca antes, o que lhe garantiu o avanço ao Q3.

Rossi fica no quase e Fraga comemora

Gianluca Petecof defendeu o melhor tempo por boa parte da terceira etapa do classificatório. Fraga, porém, tomou o tempo do jovem, com 1m16s792. Matías Rossi teve apenas uma volta rápida para tentar buscar a pole e bater esse tempo. Foram 122 milésimos de segundos a mais. Casagrande, Suzuki e Camilo também não superaram Fraga, que celebrou a pole.

As corridas da nona etapa têm largada às 10h45 e 11h25. Os horários de Buenos Aires são os mesmos de Brasília. As corridas contam com transmissão de Band, SporTV e Bandsport, além do canal do YouTube da categoria.

Grid de largada