Felipe Fraga faz terceira pole da temporada da Stock Car depois de ameaça de chuva em Mogi Guaçu

Felipe Fraga vai largar na ponta na décima etapa da Stock Car, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no domingo, dia 29. O piloto da Blau Motorsport fez a pole neste sábado. É a 11ª vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a terceira nesta temporada. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) será o quarto. Daniel Serra (Eurofarma) e Gaetano Di Mauro (Hot Car) fecham o top-3 do grid.

Antes mesmo do classificatório começar, já havia tensão em Velocitta. As equipes precisaram apostar na chuva. Mogi Guaçu tinha o céu fechado, com umidade do ar em 43% e temperatura alta, de 29ºC, com sensação de abafamento. Não foi obrigatório o uso dos pneus de chuva, mas alguns pilotos já fizeram a troca antes de as voltas começarem. Foi a primeira vez que os pneus de chuva Hankook foram utilizados. A marca sul-coreana estreou na Stock Car neste ano, substituindo a italiana Pirelli.

Quando o grupo 1 do Q1 ingressou na pista, começou a cair uma garoa, mas sem sinais de que haveria grandes volumes de precipitação. Logo, a chuva parou, o que causou apreensão para o grupo 2. As equipes mexeram no aerofólio traseiro, para melhorar a aerodinâmica dos veículos na pista.

Líder do campeonato, Gabriel Casagrande chegou a disputar a pole, mas larga em quarto, na 10ª etapa da Stock Car. Foto: Marcelo Machado

Cautela e estreia dos pneus de chuva marcam Q1

Com as dúvidas sobre o clima e a pista, o grupo 1 manteve cuidado para abrir o classificatório. Gaetano Di Mauro, da Hot Car, fez o melhor tempo do grupo. O piloto fez a volta rápida em 1m40s110. Antes mesmo do grupo 2 iniciar, Dudu Barrichello, da Mobil Full Time, já estava na zona de eliminação para o Q2 depois de problemas do veículo. Ele largará em último no domingo.

O grupo 2 teve a sorte de entrar na pista mais seca. As melhores condições logo mostraram a diferença. Com uma volta, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, superou Gaetano, com 1m39s584. Guilherme Salas, da KTF Racing, superou o campeão de 2016, com 1m39s374. Do grupo 1, apenas Gaetano, Júlio Campos (Lubrax Podium) e Cacá Bueno (KTF Sports) avançaram para o Q2.

Continua após a publicidade

Com pista seca, Fraga faz melhor volta e tempos de volta despencam

Antes do Q2 começar, uma sinfonia de pistolas pneumáticas foi tocada nos boxes. Todos que passaram para a segunda etapa do classificatório trocaram as rodas para pneus slick (para pista seca), já que a chuva não continuou.

Gabriel Casagrande passou ao Q2 entre os últimos classificados. Nesta etapa, porém, o líder do campeonato buscou o melhor tempo, com 1m32s228. Daniel Serra, da Eurofarma, encostou em Casagrande, com três milésimos a mais. O piloto da A.Mattheis Vogel, porém, aumentou a vantagem com a volta perfeita (o melhor tempo em todos os setores), com 1m31s646.

Felipe Fraga e Serra ainda superam Casagrande, que já havia confirmado a presença no Q3. Na briga para garantir a vaga, Felipe Baptista, da KTF Racing, superou Rafael Suzuki, da Pole Motorsport. O jovem, ainda ocupou posição a frente de Julio Campos e Gaetano Di Mauro.

Fraga mantém domínio e faz terceira pole na temporada

Dos pilotos que disputaram o Q3, apenas Casagrande e Fraga tiveram mais de uma pole na temporada. Fraga e Serra chegaram a igualar o melhor tempo com 1m31s089 logo na primeira volta rápida. Entretanto, o competidor da Blau fez o tempo antes, e tem prioridade na classificação. O piloto da Eurofarma não melhorou o tempo na segunda volta, mas conseguiu manter-se a frente de Casagrande.

No último minuto, Gaetano ficou satisfeito e abriu mão da pole. Ele foi o único do grupo 1 do Q1 que chegou tão longe na disputa. Serra não ultrapassou o tempo de Fraga. Júlio Campos e Felipe Baptista tiveram a chance de melar a terceira pole de Fraga na temporada, mas melhor para o piloto da Blau Motorsport, que puxará o pelotão no domingo. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir do meio-dia. Band, SporTV, e o canal da categoria no YouTube transmitem a rodada dupla ao vivo.

Continua após a publicidade

Grid de largada da décima etapa da Stock Car 2023