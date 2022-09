Felipe Lapenna ganha a primeira corrida da etapa de Velocitta da Stock Car

Felipe Lapenna aproveitou uma disputa forte entre Bruno Baptista e Allam Khodair para vencer a primeira corrida, disputada no autódromo Velocitta, no interior de São Paulo. Lapenna conseguiu abrir uma boa distância à frente e praticamente não foi ameaçado durante a prova, que foi marcada por boas ultrapassagens, até mesmo durante os boxes.

“Que dia! Falei que íamos buscar a vitória na pista. Dei de tudo para conseguir. Estou muito feliz, a equipe fez um grande trabalho. Agora, é só comemorar porque é muito difícil ganhar aqui na categoria. Foi a corrida 1, a mais difícil do fim de semana. É um dia feliz para a Stock [primeira vitória dele e da equipe”, falou o campeão da primeira prova do dia.

Após a disputa com Baptista, porém, Khodair perdeu um pouco de desempenho e foi ultrapassado por Thiago Camilo, maior campeão do circuito. A prova é válida pela oitava etapa da Stock Car em 2022. O pódio teve Felipe Lapenna em 1º, Bruno Baptista em 2º e Thiago Camilo em 3º.

Essa foi a primeira vitória de Bárbara Rodrigues no comando da equipe Hot Car New Generation, após a morte de seu pai, Amadeu Rodrigues. O resultado também foi bom para o atual líder do campeonato, Gabriel Casagrande, que ficou em 10º e largará em 1º na segunda corrida.

“Cada passo que estamos dando na categoria desde que estou no comando não está sendo fácil. Nossa concorrência é de um brilhantismo e muito profissionalismo. Decidi mudar um pouco a forma de agir na equipe, colocar minha assinatura, dando passos curtos e firmes em busca de resultados. Nada é por acaso e não é sorte. Estamos evoluindo de uma forma sólida e rápida. Tudo que eu faço, cada um tem uma forma de homenagear aqueles que nós perdemos e amamos, mas a forma que eu vejo que mais define a honra e o amor que tenho pelo meu pai é fazer esses carros estarem na pista, acelerando e dando orgulho para ele. Isso tudo só está acontecendo por conta de uma paixão que ele plantou no meu coração desde quando eu era pequena e assistia ele nas corridas. Isso é só consequência de muito amor envolvido”, falou a chefe da Hot Car New Generation.

A primeira corrida começou tranquila, sem acidentes e com algumas ultrapassagens, até mesmo nos boxes. Lapenna, por exemplo, conquistou a liderança um pouco antes da metade da prova e afundou o pé para se manter à frente. Ele, inclusive, só fez a troca de pneu obrigatória durante a parada e conseguiu voltar à frente, seguido por Bruno Baptista e Allam Khodair.

A disputa entre o 2º e o 3º colocado, inclusive, facilitou para que Lapenna abrisse um pouco mais de distância na liderança. Thiago Camilo, maior campeão do Velocitta, também entrou na briga por uma posição no pódio e ultrapassou Khodair após uma manobra difícil e muito rápida.