Fernando Alonso alfineta Lewis Hamilton: ‘Tem memória curta e deve estar ficando velho’

Lewis Hamilton e Fernando Alonso são rivais desde a estreia do britânico na Fórmula 1 em 2007. Desde então, eles colecionam trocas de farpas e discussões polêmicas. Nesta sexta-feira, no contexto do Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, o espanhol não teve papas na língua e alfinetou o heptacampeão.

Após o GP da Arábia Saudita, Hamilton foi questionado sobre a distância imposta pelas Red Bulls ás demais equipes do grid, com a ampla vantagem estabelecida por Max Verstappen e Sergio Pérez. O piloto da Mercedes disse nunca ter visto um carro tão rápido e comparou com a sua condição durante a hegemonia da escuderia alemã, entre 2014 e 2020.

“Nunca vi um carro tão rápido (como a Red Bull neste ano). Quando nós (Mercedes) éramos rápidos, não era tanto assim. Esse é o carro mais veloz que eu já vi em comparação aos demais”, afirmou Hamilton.

Alonso e Hamilton prometem disputar o pódio no GP da Austrália. Foto: Frank Augstein/ AP

Alonso, da Aston Martin, disse discordar do argumento de Hamilton e disse que o britânico deve estar envelhecendo por não se recordar quão grande era a vantagem da Mercedes sobre os outros carros.

“Discordo. Na Arábia Saudita, terminei 20 segundos atrás de Pérez e Verstappen. Mas Hamilton e Nico Rosberg estavam um minuto à frente do resto de nós entre 2014 e 2015. Ele tem memória curta e deve estar ficando velho”, disse o asturiano.

O terceiro treino livre para o GP da Austrália está agendado para esta sexta-feira, às 22h30 (horário de Brasília). Na madrugada de sexta para sábado, às 2h, acontece o treino que define o grid de largada. A corrida será no mesmo horário, no domingo.

HAMILTON E IZA?

Em novembro, antes de engatar o romance com Yuri Lima, apareceram rumores de que Iza teria um affair com o piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1. Os dois jantaram juntos antes do Grande Prêmio de São Paulo e foram clicados ao lado do cantor Seu Jorge. Iza tratou de desmentir qualquer relação com o britânico.

“Até falei com ele (Hamilton) depois do jantar, mas não sei se ficou sabendo (dos rumores). Como ia dizer que estavam fazendo montagens sobre nossos possíveis filhos? Achei que seria demais! Era um jantar, mas foi a minha foto que repercutiu. Foi engraçado. Sinceramente, espero que ele não saiba!”, disse Iza.

Iza começou a namorar Yuri Lima no início do ano. Os dois mantiveram o relacionamento em segredo por algumas semanas, mas publicações nas redes sociais indicaram o romance. A cantora acompanhou em Mirassol um jogo de Yuri diante do Palmeiras e, mais tarde, oficializaram o namoro.