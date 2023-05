Filho de Barrichello sofre acidente na Stock Car; veja vídeo e como ficou o carro

O filho de Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, vai ficar de fora da etapa da Stock Car em Tarumã. O piloto do carro #91 bateu de frente com a barreira de pneus em uma das curvas durante o treino livre desta sexta-feira, 19.

Batismo de fogo para @dudubarrichello, justamente na curva mais temida de Tarumã, o Tala Larga.



Apesar da força da panca, tudo não passou de um susto e Dudu está bem.#StockProSeries pic.twitter.com/cF1UAzl1oL — stock_car (@stock_car) May 19, 2023





Era a quarta volta do treino quando o acelerador do carro travou. Dudu não teve mais controle e na curva conhecida como “Tala Larga” foi reto para fora da pista. Ele saiu do carro por conta própria e não teve contusões. Terminada a atividade, a equipe Full Time avaliou os danos e constatou que não seria possível recuperar o chassi para competir neste fim de semana.

“Estava muito motivado para correr na pista que recebeu a primeira prova da história da Stock Car. Mas infelizmente virei passageiro com o acelerador do carro travado e fui parar no barranco. Uma pena ficar fora da prova, mas felizmente não tive nenhuma contusão e preciso agradecer a todos que me mandaram mensagens de apoio”, falou Dudu.

Dudu Barrichello bate o carro na Stock Car Foto: Stock Car/Reprodução

O piloto volta para a Stock Car na próxima etapa, em Cascavel (PR), no dia 18 de junho.

PROGRAMAÇÃO

No sábado, 20, as classificatórias serão às 12h50. Para valer, a corrida 1 será às 12h40 de domingo, seguida pela segunda, às 13h20. As corridas terão cobertura no portal e nas redes sociais do Estadão. E na TV pela Band e SporTV 3.

