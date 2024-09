Além disso, ele mostrou boa performance em teste feito com uma versão antiga da McLaren no circuito Red Bull Ring, na Áustria, na semana passada. O brasileiro é piloto de desenvolvimento da tradicional equipe britânica, que contou com Ayrton Senna em seu auge na década de 90.

Um obstáculo ao acerto de Bortoleto com a Audi-Sauber, segundo apurou o Estadão, é justamente o seu vínculo atual com a McLaren. Com contrato até o fim do ano, o brasileiro precisa cumprir diversos compromissos com o time, que, ao menos em tese, tem preferência em relação ao futuro do piloto. A equipe também dá suporte a Borboleto em sua disputa na F-2. A equipe que já teve Senna conta atualmente com dois nomes consolidados como titulares: Lando Norris e Oscar Piastri, que se mantêm na disputa pelo título mundial da Fórmula 1.