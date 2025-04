Fórmula 1: como está a saúde do heptacampeão mundial Michael Schumacher?

Já são mais de onze anos desde o acidente sofrido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher. Em uma estação de esqui em Meribel, na França, o piloto bateu a cabeça enquanto esquiava e teve de ser levado às pressas para o hospital. Desde então, poucas notícias são dadas sobre o estado de saúde do alemão, que ficou em coma por meses no início de sua recuperação.

PUBLICIDADE Discreta, a família Schumacher optou por manter a privacidade e divulgar poucas informações sobre o automobilista. Também é restrito o número de pessoas que podem ter contato com ele — visitas são reservadas aos íntimos. “Estamos seguindo com nossas vidas. ‘Privado é privado’, como ele sempre disse. É muito importante para mim que ele continue aproveitando sua vida privada o máximo possível. Michael sempre nos protegeu, agora estamos protegendo Michael”, disse a esposa do ex-atleta, Corinna Schumacher. Por isso, pouco se sabe sobre como se encontra Michael Schumacher. Algumas das informações mais recentes indicam que, atualmente, o piloto não consegue mais falar. “Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar”, disse Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa que leva seu sobrenome, em uma entrevista a um jornal italiano, em 2021.

Michael Schumacher no pódio do Grande Prêmio do Brasil de 1999. Foto: Marcos Mendes/AE

No mesmo ano, sua esposa deu mais informações no lançamento do documentário da Netflix em homenagem ao piloto. “É claro que sinto falta de Michael todos os dias. Não apenas eu: os filhos, a família, o pai, todos ao seu redor. Mas ele está aqui. Diferente, mas está aqui e isso nos dá força”, contou.

Na mesma produção documental, o filho do automobilista, Mick Schumacher — que também se tornou piloto — lamentou a falta de interação com o pai. “Acho que eu e meu pai nos entenderíamos de uma maneira diferente agora, simplesmente porque falamos uma linguagem parecida, a linguagem do automobilismo. Teríamos mais para conversar. É onde está minha cabeça agora. Na maior parte do tempo pensando que seria tão legal se isso acontecesse. Eu abriria mão de tudo isso”.

Antes disso, em 2019, foi informado que o piloto teria passado por um tratamento experimental com células-tronco. O médico de Schumacher, no entanto, negou isso. “Eu não faço milagres. Com minha equipe, não estamos fazendo nenhum experimento. É um termo abominável que não corresponde à minha visão do que é medicina”, informou Philippe Menasche a um jornal italiano.

Há também relatos sobre aparições do heptacampeão. Em 2024, Schumacher teria comparecido ao casamento de sua filha, Gina-Maria. Na cerimônia, porém, celulares foram proibidos.

Chantagem

Em fevereiro de 2025, três homens foram presos por chantagem contra a família Schumacher. Os culpados exigiram 15 milhões de euros (mais de R$ 95 milhões, na cotação atual) para não divulgar fotos e vídeos privados do piloto. Os envolvidos possuíam também os registros médicos do automobilista.

O Ministério Público informou, à época, que aproximadamente 900 fotos e 600 vídeos estavam em posse dos homens. Os arquivos foram confiscados, assim como os laudos médicos. Um disco rígido, porém, permaneceu desaparecido.