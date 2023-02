Fórmula 1: conheça todos os carros e pinturas das escuderias para a temporada 2023

A Fórmula 1 começa seus testes de pré-temporada no dia 23, 24 e 25 de fevereiro, no Autódromo Internacional do Bahrein, em Sakhir. Até lá, todas as dez escuderias do grid terão lançado seus carros para 2023. A maior curiosidade dos fãs sempre é conhecer as pinturas, se há inovações e desenhos ousados.

Também no Bahrein, em 5 de março, a Fórmula 1 dá a largada para o novo ano, com a primeira prova do calendário, que conta com um total de 23 corridas, um recorde histórico. A última etapa do ano se celebrará em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 26 de novembro.

RED BULL

Atual campeã mundial de pilotos e construtores, a austríaca Red Bull terá nas pistas o modelo RB19 comandado pelo holandês Max Verstappen, bicampeão da Fórmula 1, e o mexicano Sergio Pérez. A pintura não trouxe grandes mudanças se comparada a 2022. Nas pistas, se mantido o desempenho como os motores Honda-RBPT, a Red Bull brigará novamente pelo título como favorita.

Red Bull apresenta o modelo RB19. Foto: Christine Kiernan/ Reuters

Red Bull é a atual campeã de pilotos e construtores. Foto: Seth Wenig/ AP

Red Bull mantém as principais características das pinturas do seu carro. Foto: Seth Wenig/ AP

HAAS

A norte-americana Haas teve uma temporada razoável em 2022 tendo como parâmetro suas condições financeiras. Para 2023, novamente com motores Ferrari, aposta na experiência do dinamarquês Kevin Magnussen e do alemão Nico Hülkemberg.

Haas espera melhorar desempenho em 2023. Foto: Haas

Haas 2023 tem a cor preta como predominante. Foto: Haas

Haas apresenta novo carro para 2023. Foto: Haas

WILLIAMS

A Williams tem lutado constantemente pelas últimas colocações do grid. Nem mesmo a mudança do comando da equipe de Grove e o uso de motores Mercedes surtiu efeito a curto prazo. No cockpit, boa expectativa pelo tailandês Alexander Albon e o estreante Logan Sargeant, dos EUA.

Williams revela pintura para a temporada 2023. Foto: Williams

Williams lança novo modelo para 2023. Foto: Williams

ALFA ROMEO

A Alfa Romeo surpreendeu com uma pintura muito parecida com a da Ferrari, sua fornecedora de motores. Nas pistas, não há grandes expectativas por melhora de desempenho em relação à última temporada, principalmente com a manutenção dos pilotos Valtteri Bottas, da Finlândia, e Guanyu Zhou, da China.

Alfa Romeo fez grandes mudanças no carro para 2023. Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo usa motores Ferrari. Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo em breve deixará a Fórmula 1. Foto: Alfa Romeo

ALPHATAURI

A AlphaTauri não traz grandes mudanças em sua pintura para a temporada 2023. O japonês Yuki Tsunoda terá a companhia do holandês Nyck de Vries na escuderia italiana.

take it all in 👌 up close and personal with our brand new AT04 💙 pic.twitter.com/qOMzYBVGdM — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 12, 2023

AlphaTauri revela novo carro para 2023. Foto: AlphaTauri

Sem grandes mudanças, AlphaTauri apresenta novo carro. Foto: AlphaTauri

MCLAREN

A McLaren manteve a cor laranja como predominante em seu modelo 2023. A escuderia inglesa modificou a combinação das cores azul e preto no carro, sem grandes surpresas. A grande alteração para 2023 está no companheiro de Lando Norris, que segue sendo um australiano, mas a partir de agora será Oscar Piastri.

McLaren quer retomar padrão de conquistas nesta temporada. Foto: McLaren

O modelo 2023 da McLaren na Fórmula 1. Foto: McLaren

McLaren aposta no contraste do laranja com o azul. Foto: McLaren

ASTON MARTIN

Com o bicampeão mundial Fernando Alonso em um dos cockpits para 2023, a Aston Martin espera recuperar o espaço perdido na última temporada. O espanhol tem o canadense Lance Stroll como companheiro de time, que mantém a cor verde tradicional em seu carro.

The grand reveal.



Welcome to the world, #AMR23. 💚#NewEnergy pic.twitter.com/ov9tWW7dZP — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2023

Aston Martin quer melhorar desempenho em 2023 e brigar por pódios. Foto: Aston Martin