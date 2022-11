Fórmula 1: GP de São Paulo treina funcionários para combater assédio nas arquibancadas

Publicidade

Preocupação constante ao longo da temporada, as denúncias de assédio nas arquibancadas da Fórmula 1 pelo mundo ganharam atenção especial do GP de São Paulo nos últimos meses. A organização promoveu o treinamento dos seus funcionários para atender eventuais casos de abuso no Autódromo de Interlagos, principalmente em relação ao público feminino.

De acordo com a organização, todos os funcionários passaram por capacitação nos últimos meses para estarem prontos para lidar com situações desse tipo. Um curso foi elaborado para dar conta de eventuais demandas do público feminino, que vem crescendo em Interlagos a cada ano. Em 2019, as mulheres corresponderam a 17,4% dos fãs que estiveram no circuito nos três dias do evento. Dois anos depois (em 2020, não houve GP por causa da pandemia), aumentou para 20,7%, segundo pesquisa do Observatório do Turismo, ligado à SPTuris.

“Temos de nos comunicar e de nos posicionar contra qualquer tipo de assédio. Nossa meta é ter todo o preparo possível para dar suporte a qualquer pessoa que seja assediada ou importunada, de qualquer forma”, afirma o CEO do GP, Alan Adler.

Para tanto, a organização montou um grupo de trabalho, reunindo funcionários de diversas diretorias do GP para dar o treinamento ao longo de reuniões semanais. Um curso de quatro horas foi disponibilizado para aqueles que terão mais proximidade com as arquibancadas. Os organizadores da etapa brasileira da F-1 acreditam que a melhor forma de combater casos de assédio será o contato direto das torcedoras com o estafe do GP.

Funcionários foram treinados para combater assédio nas arquibancadas Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Além disso, duas iniciativas pretendem agilizar as eventuais denúncias. A primeira delas será uma campanha a ser veiculada nos telões de Interlagos ao longo dos três dias, entre esta sexta-feira e domingo, de atividades. O vídeo pedirá respeito entre os fãs de F-1 nas arquibancadas e demais setores do circuito.

Ao mesmo tempo, o GP de São Paulo abre nesta sexta um canal inédito em seu site oficial (https://f1saopaulo.com.br) para receber denúncias. A página funcionará como uma ouvidoria para atender também eventuais reclamações e elogios à organização.

Casos de assédio em Interlagos foram registrados na corrida do ano passado. As vítimas foram mulheres, que denunciaram casos de ofensas e desrespeito nas arquibancadas. Ao longo da temporada, as mulheres apresentaram diversas denúncias de abuso nas etapas do campeonato, principalmente no GP da Áustria. Os casos chamaram tanto a atenção que a cúpula da F-1 resolveu criar uma campanha, batizada de “Drive It Out”, algo como “expulse”, em tradução livre.

A proposta é pedir respeito em todas as etapas do campeonato, tanto nas arquibancadas quanto no mundo virtual, das redes sociais. “A Fórmula 1 é feita de competição e rivalidade, mas também de respeito. Respeito como competidores. Respeito por nossos fãs. Respeito por toda a família da F-1. O assédio de qualquer tipo não é bem-vindo online ou em qualquer lugar da F-1. Temos a tarefa de chegar e dizer: ‘chega’”, dizem os pilotos e o atual CEO da F-1, Stefano Domenicali, em vídeo divulgado a partir de julho.

SEGURANÇA REFORÇADA

Diante da expectativa de novo recorde de público em Interlagos, o GP de São Paulo ampliou seu efetivo de segurança dentro do circuito em 30% em comparação ao ano passado. O aumento acompanha a estimativa do mesmo crescimento nas arquibancadas. São esperados 230 mil fãs de automobilismo no autódromo ao longo dos três dias, um novo recorde, exatamente 30% a mais do que no ano passado.

Segundo a SegurPro, que cuidará da segurança do evento pela primeira vez, o GP terá 1.200 vigilantes especializados em grandes eventos. Eles contarão com 30 bodycams, câmeras acopladas ao colete dos profissionais, para gravação e transmissão de áudio e imagem de alta resolução em tempo real.