Max Verstappen teve a satisfação de deter a pole position diante de sua torcida por poucos segundos, mas quem larga na frente no GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo é o Lando Norris, da McLaren.

É a quarta pole position do piloto da McLaren, que tem um histórico de largadas ruins e vai tentar manter sua posição às 10h (horário de Brasília) deste domingo. Líder do campeonato, Verstappen buscava a quarta pole seguida na Holanda. O piloto da Red Bull abriu sua última volta faltando menos de 2 minutos para o final do treino na manhã deste sábado. No segundo setor da pista de Zandvoort, Verstappen conseguiu ser o mais rápido e fechou a volta em 1min09s673, tempo que lhe deu a pole provisória.

Lando Norris sai na frente no GP da Holanda de F-1. Foto: Reprodução/X @F1

A euforia da torcida holandesa, porém, durou muito pouco. Norris, que vinha logo atrás de Verstappen, conseguiu um tempo incrível, 0s356 mais rápido do que o piloto da Red Bull. “Foi uma boa volta”, afirmou Norris. “O carro está incrível e tudo está funcionando muito bem. Estou animado para amanhã”, completou.

Na terceira posição, larga Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, ao lado de George Russell, da Mercedes. Lewis Hamilton, também da Mercedes, nem chegou ao Q3, ao não conseguir uma volta rápida no final do Q2. Ele perdeu muito tempo nas retas em comparação com seu companheiro de equipe e não conseguiu ficar entre os 10 primeiros que avançaram para a parte final do treino.

Logan Sargeant, que bateu forte no terceiro treino livre na manhã deste sábado, ficou fora do treino que definiu o grid. Ele não teve ferimentos graves, mas a Williams não conseguiu arrumar o carro, que ficou bastante destruído.

Confira o grid de largada do GP da Holanda:

Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s673 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s029 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s172 George Russell (ING/Mercedes), 1min10s244 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min10s416 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s582 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s633 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s653 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s857 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min10s977 Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min10s914 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min10s948 Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min10s955 Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s215 Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min11s295 Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min11s943 Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s995 Valtteri Bottas (FIN/Kiclk Sauber), 1min12s168 Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min13s261 Logan Sargeant (EUA/Williams), sem tempo