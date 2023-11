Só resta uma atividade para o fim da temporada 2023 da Fórmula 1. No circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, o circo se despede do ano com a corrida deste domingo, às 10h. Com Max Verstappen tricampeão mundial, não restam muitas dúvidas sobre o que veremos na pista, mas, dentro e fora dela, dicas sobre o que vamos assistir em 2024 podem ser dadas.

A impactante mudança aerodinâmica promovida pela Fórmula 1 para 2022 tinha como objetivo equilibrar as disputas e não deixar repetir novas hegemonias, como a da Mercedes, que durou de 2014 a 2021 entre os construtores. No entanto, o que se viu foi a consolidação de uma diferente soberania, agora liderada pela Red Bull e pelo holandês Verstappen.

Abu Dabi foi o palco da disputa mais emocionante por um título mundial em mais de uma década. Em 2021, à parte das decisões contestáveis do então diretor de prova Michael Masi, Verstappen e Hamilton batalharam pelo troféu até a última volta. Quem levou a melhor foi o holandês, que enfileirou três conquistas consecutivas, sendo as duas mais recentes com uma longa antecedência.

Max Verstappen tem sido imbatível na Fórmula 1 nos últimos dois anos. Foto: Kamran Jebreili/ AP

Em 2022, Verstappen foi campeão em Suzuka, no Japão, quando faltavam quatro etapas para o término do campeonato. Nesta temporada, o título veio na corrida sprint do Catar, restando seis corridas para o encerramento do mundial. Tal superioridade causa impacto na competitividade e põe em risco a busca por novos fãs.

O que está em disputa no GP de Abu Dabi de Fórmula 1?

A Ferrari, com Carlos Sainz Jr. em corridas e Charles Leclerc nos treinos classificatórios, foi a única equipe que fez sombra à Red Bull ao longo do ano. Internamente, a batalha entre Verstappen e Sergio Pérez foi inexistente e quase custou o cockpit ao mexicano.

No começo do ano, a Aston Martin surpreendeu, mas perdeu fôlego. A Mercedes fez um campeonato mais equilibrado e foi premiada com a terceira colocação no mundial de pilotos, com Lewis Hamilton. A briga pelo vice no torneio de construtores será definida neste domingo, tendo a escuderia italiana apenas quatro pontos atrás dos alemães.

McLaren, Aston Martin, Mercedes e Ferrari tentam se aproximar da Red Bull de Verstappen. Foto: Douglas Magno/ AFP

Quem fez uma impressionante campanha de recuperação foi a McLaren, que chegou a emendar quatro pódios seguidos com Lando Norris e vencer uma sprint com Oscar Piastri. A escuderia de Woking é apontada como a equipe que tem a dupla mais equilibrada, com pilotos jovens e com enorme potencial. A McLaren disputa com a Aston Martin quem ficará na quarta posição entre os construtores (284 a 273 pontos).

No mundial de pilotos, o prêmio de consolação para os fãs da categoria é acompanhar a batalha pelo quarto lugar no campeonato entre Carlos Sainz (200 pontos), Fernando Alonso (200), Lando Norris (195) e Charles Leclerc (188).

Quem pode destronar Max Verstappen em 2024?

Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Obviamente, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin estão mais próximas da Red Bull, mas sem mudanças significativas no regulamento - que só acontecerão em 2026 com a mudança na motorização e provável diminuição no tamanho dos carros - é impossível não afirmar que Verstappen entra em 2024 como o grande favorito.

Nos bastidores do circo da Fórmula 1, aponta-se que a Mercedes tem bons motivos para confiar que voltará a ganhar corridas em 2024. A equipe abriu mão de conceitos aerodinâmicos que enfraqueceram seu papel na categoria nos últimos dois anos. As outras escuderias, porém, não abrem mão do otimismo.

Verstappen foi soberano em 2023 e tem tudo para reinar também em 2024. Foto: Ali Haider/ EFE

“Temos trabalhado muito no carro do próximo ano. Já lançamos alguns dos principais componentes para produção e estamos dando os retoques finais no pacote aerodinâmico para lançamento”, afirmou Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin, ao Marca.

Apesar de receberem milhões a menos como premiação pelo desempenho no campeonato, equipes que ficam para trás têm direito a mais tempo no túnel de vento para desenvolvimento aerodinâmico do carro nos seis primeiros meses do ano seguinte. Isso quer dizer que a Red Bull, com um modelo sólido e vencedor, será a equipe com menos tempo para esses testes. Ou seja, é uma brecha para que os rivais se aproximem.

Após uma corrida emocionante em Las Vegas, a expectativa é que em Abu Dabi os concorrentes de Verstappen mostrem todo o seu potencial para serem colocados como candidatos na próxima temporada. Terminar bem 2023 pode trazer boas consequências para 2024.

A Fórmula 1 retoma suas atividades no Bahrein, entre 21 e 23 fevereiro, para a pré-temporada. No circuito de Sakhir, também acontece a primeira corrida do ano, no dia 2 de março, um sábado, por respeito ao Ramadã.