Carlos Sainz será substituído por Lewis Hamilton na próxima temporada da Fórmula 1 na Ferrari. Acertado com a Williams para 2025, o espanhol não escondeu que ficou magoado por sequer ser cogitado nas rivais grandes da escuderia italiana. A Mercedes escolheu Andrea Kimi Antonelli para a vaga do inglês enquanto a Red Bull pode desistir na manutenção de Sergio Pérez e também buscar um jovem.

Em entrevista à Sky Sports F-1, o espanhol mostrou-se bastante decepcionado por ser preterido pelas gigantes da Fórmula 1, mas garante que a “dor” momentânea já foi superada e o foco está em ajudar a Williams a se reerguer.

Carlos Sainz (à esquerda) posa ao lado de Charles Leclerc durante cerimônia de lançamento do filme Gladiador 2, em Londres. Foto: Justin Tallis/AFP

PUBLICIDADE “Doeu na hora. Todos nós temos egos... Eu tenho um ego de piloto e não conseguia entender isso na hora. Eu ainda não consigo entender pessoalmente certas escolhas que as pessoas fizeram”, admitiu Sainz, questionando não ter sua experiência levada em consideração pelas rivais. O espanhol garante que já superou a frustração. “Definitivamente cheguei à paz e acredito piamente que, se não vou para lá, é porque a vida simplesmente não quer que eu esteja lá”, disse. “Há algo a mais vindo depois disso que realmente será bom. Ao mesmo tempo, isso cria ainda mais um desafio em mim, isso me deixa ainda mais animado pela Williams. A Williams é quem investiu em mim, quem me apoiou desde o começo, quem veio até mim há um ano inteiro.”

O companheiro de Charles Leclerc na Ferrari garante ser um bom parceiro, o que poderia ter sido lev ado em conta no mercado de pilotos para 2025, e já projeta se dar bem com Alex Albon.

“Acho que Alex será um ótimo cara para trabalhar no ano que vem, e acho que com minha experiência na Ferrari, provavelmente posso ajudar a Williams a se tornar uma equipe melhor e trabalhar junto com Alex para construir uma equipe forte como fiz na McLaren com Lando.”

E relembra seus parceiros em outras equipes para mostrar confiança em ano bom. “Tive uma experiência muito boa na McLaren, tendo uma camaradagem muito boa com Lando (Norris), ambos sendo meio que, não os números um, mas eu era talvez o (piloto) experiente, ele era mais o novato, mas nós dois estávamos nos esforçando ao máximo”, frisou. “É uma maneira similar a Charles aqui (Ferrari), embora talvez Charles sempre tenha sido visto como o futuro do projeto. Mas eu sempre gostei de ter companheiros de equipe fortes”, avaliou.