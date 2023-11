F-1: GP de São Paulo à noite? Temporal escurece autódromo durante dia de treinos; confira imagens

O GP de São Paulo de Fórmula 1 ainda nem começou e já está causando forte emoções em Interlagos. Tudo por causa da tempestade e da chuva na cidade. Na tarde desta sexta-feira, após a tomada de tempo, um forte temporal tomou conta da capital paulista e transformou o dia em noite em várias regiões, inclusive em Interlagos. O teto das arquibancadas foi completamente destruído e chegou a machucar seis pessoas que acompanhavam o dia de treino. Equipes de resgate foram acionadas.

“As equipes do GP de São Paulo avaliaram os acontecimentos ocorridas no autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, dia 3, em função dos fortes ventos e chuvas na cidade. Foram identificados alguns pequenos incidentes com espectadores, atendidos prontamente pelas equipes do evento”, informou a organização do GP, em comunicado oficial.

O Estadão apurou que, ao todo, seis torcedores sofreram ferimentos leves em razão dos danos causados pela tempestade. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou apenas o caso de um fã do automobilismo que sofreu leve pancada na cabeça. Mas a conta dos estragos foi aumentando. Nas redes sociais, havia muitas postagem. O Estadão separou algumas delas. Os danos começaram a ser reparados na própria sexta. Há a expectativa de mais chuva neste sábado, quando os pilotos vão para a pista para a prova sprint.

Pole na prova domingo

Max Verstappen vai largar na pole position do Grande Prêmio de São Paulo. O holandês tricampeão mundial cravou a volta mais rápida no treino classificatório, que terminou minutos antes do previsto diante da mudança drástica do tempo no Autódromo de Interlagos nesta sexta. O holandês terá a companhia do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, na primeira fila. A surpresa ficou pela Aston Martin, que se recuperou do fraco desempenho das últimas provas e colocou o canadense Lance Stroll e o espanhol Fernando Alonso na segunda fila.

Tempestade transforma dia em noite em dia de treinos em Interlagos. Foto: Andre Penner/AP

Confira, abaixo, algumas das reações da internet em relação ao temporal desta sexta-feira: