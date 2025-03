Brasil de volta à F1: Gabriel Bortoleto estreia no GP da Austrália nesta madrugada; veja o grid

O Brasil voltará a ter um representante em uma corrida de Fórmula 1 durante a madrugada deste domingo, quando Gabriel Bortoleto debuta na categoria. A partir da 1h (horário de Brasília), o brasileiro de 20 anos sai da 15ª posição do grid de largada, conforme definido no treino classificatório deste sábado, e acelera seu carro da Sauber na disputa do GP da Austrália.

PUBLICIDADE A última vez que o País teve um piloto titular de uma equipe de Fórmula 1 foi em 2017, temporada em que Felipe Massa representou a Williams. Bortoleto chega à categoria rodeado de expectativa por ter sido campeão das Fórmulas 2 e 3, mas a tendência é que o primeiro ano do jovem piloto seja de aprendizado, sem pressão por pódio. Ter avançado ao Q2, a segunda etapa do treino classificatório, já foi um grande feito alcançado pelo paulista. Na volta do Brasil ao grid, o britânico Lando Norris vai puxar a fila na pole position, após conquistar o melhor tempo na prova de classificação no circuito de Albert Park, em Melbourne. O treino classificatório, que teve início às 2h pelo horário de Brasília, marcou uma dobradinha da McLaren que, além de Norris, teve Oscar Piastri no topo do grid em segundo. Max Verstappen ficou em terceiro.

Gabriel Bortoleto estreia na Fórmula 1 nesta madrugada. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

No Q1, Bortoleto, em sua primeira qualificação, avançou para o Q2 com 1min16s516, superando o próprio companheiro de Suber, o veterano Nico Hulkenberg, que corre na categoria desde 2010. Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman também ficaram atrás do brasileiro. Com problemas no motor, Bearman abandonou a corrida na primeira etapa.

Já na segunda etapa, Alonso, Sainz, Doohan e Tsunoda tiveram saídas de pista. Hamilton, que estreia pela Ferrari, chegou a rodar, acionando a bandeira amarela. Em um erro no fim do Q2, Bortoleto não conseguiu aprimorar o desempenho e foi eliminado junto a Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll e Jack Doohan.

Por fim, no Q3, Norris manteve o melhor tempo da prova e conquistou a pole. O GP da Austrália acontece neste domingo, 16, à 1h, com transmissão da TV Band

Confira o grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1