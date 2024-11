O Q1 terminou com dobradinha da Mercedes, com Russell em primeiro com o tempo na casa de 1min33s seguido por Louis Hamilton. Max Verstappen, líder do campeonato, veio na sequência. Entre os eliminados na primeira etapa está o nome do campeão mundial Fernando Alonso, além de Sérgio Peréz, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

Com uma batida que desfigurou o carro do argentino Franco Colapinto, a segunda qualificatória teve bandeira amarela acionada após o encerramento do cronômetro. Apesar do estrago, o piloto saiu caminhando para os boxes e foi eliminado na 14ª posição. A Mercedes seguiu ditando o ritmo do treino. Dessa vez, o heptacampeão mundial, Louis Hamilton liderou com o tempo de 1min32s567. Russell, também da escuderia alemã, ficou na terceira posição atrás de Sainz da Ferrari.