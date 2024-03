Max Verstappen conquista sua terceira pole position da temporada no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste sábado, 23. Apesar de não ter sido o mais rápido durante os treinos livres, que tiveram Norris e Leclerc como líderes, Verstappen depositou toda sua energia no Q3 e garantiu a vitória, seguido por Carlos Sainz Jr. e Sergio Pérez. A corrida acontece neste domingo, à 1h, no horário de Brasília.

A disputa pela pole contou com 19 carros, Logan Sargeant fica fora do fim de semana após ceder seu carro da Williams para Alexander Albon, que bateu no TL1 e não conseguiu ter seu carro consertado a tempo.

Entre os dez primeiros da classificação final também ficaram Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll e Alonso.

Max Verstappen, da Red Bull, após se classificar na pole position do Grande Prêmio da Austrália neste sábado, 23, com o segundo colocado, Carlos Sainz Jr., da Ferrari. Foto: Jaimi Joy / REUTERS

PUBLICIDADE O Q1 foi do espanhol Carlos Sainz, que atingiu 1m16s731. As duas Ferraris despontaram na liderança, seguidos por Verstappen que anotou a melhor volta com oito minutos restantes no Q1. Com três minutos para a bandeirada, Perez foi um dos primeiros a retornar para a pista e desbancou Leclerc. Mercedes não teve um bom desempenho, apesar da sexta colocação de Russell, Lewis Hamilton ficou com o 12º melhor tempo e passou perto de não atingir o Q2. O resultado fechou com Sainz, Perez e Verstappen, respectivamente. Albon teve sua primeira volta deletada pela primeira vez em seu GP local por exceder limites de pista. Ricciardo, Hulkenberg, Gasly e Zhou foram os primeiros eliminados.

Na Q2, com 15 minutos de pista, Sainz, Leclerc e Verstappen lideraram com os melhores tempos. Mercedes seguiu ruim, Hamilton caiu para 11ª e foi eliminado com apenas 0s059 de avançar ao Q3, atrás de George Russel, após ser superado por Tsunoda e Strol que se salvaram da eliminação nos últimos minutos. Com Hamilton, foram eliminados Albon, Bottas, Magnussen e Ocon.

Carlos Sainz Jr. da Ferrari nos boxes durante o grupo de qualificação do Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. Foto: Scott Barbour / Pool via REUTERS

Na última, Verstappen acelerou e deixou as Ferraris para trás com 1m15s915. Com menos de oito minutos para a bandeirada, o holandês anotou 1m16s048. Em segundo e terceiro seguiram, Sainz, apenas 0,270s atrás e Perez. Leclerc encontrou problemas, errou nas últimas curvas e caiu para quinto. O bicampeão Alonso abortou sua volta após escapar da pista na curva 6, e retornou aos boxes.

Com essa, Max tem sua terceira pole da temporada. O holandês também largou da primeira colocação nos GPs do Bahrein e Arábia Saudita, e foi ganhador de ambas.

Confira o grid de largada do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1