A principal categoria de monopostos elétricos chega à capital paulista para a celebração da quarta etapa da 10ª temporada da Fórmula E. O Sambódromo do Anhembi será tomado pela velocidade pouco menos de um mês após os desfiles das escolas de samba. O público vai acompanhar todos os eventos (treinos livre, classificatório e corrida) no mesmo dia, sábado, a partir das 7h25.

De acordo com a organização, estima-se que o E-Prix de São Paulo movimente US$ 90 milhões (cerca de R$ 450 milhões) na capital paulista, diante de toda a estrutura de organização, geração de empregos diretos e indiretos, consumo e vinda de público de outros Estados e países.

Fórmula E chega a São Paulo para a segunda edição da prova no País. Foto: Felipe Rau/Estadão

A Fórmula E conta com dois pilotos brasileiros em seu grid. Lucas di Grassi, campeão em 2017, tem 39 anos e pilota pela equipe alemã ABT. O paulistano não começou bem a temporada e está na 21ª posição na classificação geral. Já o mineiro Sérgio Sette Câmara, de 25 anos, conduz o carro da chinesa ERT e surge na 15ª colocação. Apesar das dificuldades, ele já conseguiu pontuar.

Em 2024, a Fórmula E já passou por México e Arábia Saudita, onde foi realizada uma prova dupla. Depois de São Paulo, a categoria vai a Tóquio-JAP, Misano-ITA, Mônaco, Berlim-ALE, Xangai-CHN, Portland-EUA e termina a temporada em Londres, capital inglesa. Ao todo, serão disputadas 16 corridas.

Para o próximo ano, está prevista uma mudança no calendário. De acordo com o cofundador da Fórmula E, o espanhol Alberto Longo, é necessário um encaixe em um prazo mais distante do carnaval, entre 40 e 50 dias antes ou depois. Com isso, é estudada a possibilidade de São Paulo receber a abertura da temporada de 2025 no começo de janeiro.

Parceria com o Corinthians e visita ao Palmeiras

Para aquecer a corrida, os pilotos Jake Dennis, Norman Nato (Andretti), Pascal Wehrlein e António Félix da Costa (Porsche) visitaram a Neo Química Arena, onde foram recebidos por jogadoras da equipe alvinegra, na última quarta-feira. Essa ação foi pensada por uma nova equipe de marketing que assumiu as promoções da prova. Também foram feitos anúncios nos shoppings Iguatemi, JK Iguatemi e Eldorado, além do Aeroporto de Congonhas.

Os torcedores do Corinthians poderão usar um cupom de desconto de 10% (TIMAO10) para adquirir as entradas online. Já quem faz parte do programa Fiel Torcedor terá ainda mais vantagens a depender do seu plano. Já os pilotos da Envision, Robin Frijns e Sebastien Buemi, foram à Academia de Futebol do Palmeiras e tiverem um papo com o técnico Abel Ferreira, que é apaixonado por automobilismo. Os dois pilotos transitaram pelo Sambódromo com camisas que ganharam do clube alviverde.

IGUALDADE DE GÊNERO

Por meio do programa FIA Girls on Track, a entidade máxima do automobilismo mundial apoia e capacita garotas que têm entre 12 e 18 anos. Nesta sexta-feira, 120 meninas irão ao Sambódromo do Anhembi e participarão de workshops promovidos por parceiros da Fórmula E, entre eles a Allianz. Serão feitas apresentações sobre educação financeira. “É muito gratificante poder contribuir para o empoderamento das mulheres e apoiá-las a chegarem aos seus objetivos pessoais e profissionais, assim como acontece no universo do automobilismo”, afirma Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AO E-PRIX DE SÃO PAULO

Sexta-feira - 15/03

16h30 - Treino Livre 1 - BandSports e YouTube (Fórmula E)

Sábado - 16/03 7h30 - Treino livre 2- BandSports e YouTube (Fórmula E)

e (Fórmula E) 9h40 - Treino classificatório - Band e BandSports

e 14h04 - Corrida - Band e BandSports COMO CHEGAR AO SAMBÓDROMO DO ANHEMBI ENTRADA: PORTÕES ABERTOS A PARTIR DAS 6H30 E1 - Dispersão do Sambódromo (Marginal Tietê) - caminha de 4 minutos até arquibancadas e fan village

- Dispersão do Sambódromo (Marginal Tietê) - caminha de 4 minutos até arquibancadas e fan village E4 - Pavilhão de exposições do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura) - caminhada de 15 minutos até arquibancadas e fan village (haverá transporte adicional para acessibilidade) CHEGADA DE METRÔ Desembarque na Estação Portuguesa-Tietê e dirija-se à saída da Av. Cruzeiro do Sul (sentido centro). Nas catracas estarão posicionados promotores do evento que darão maiores informações para acesso ao ônibus gratuito que fará o translado até o portão E4. Eles estarão posicionados em frente ao Hotel Íbis e funcionarão entre 6h e 20h15. No local, também haverá o serviço Atende.

CHEGADA DE CARRO

Há dois estacionamentos disponíveis para quem for acompanhar o evento. Um na Rua Voluntários da Pátria, 498, que necessita de pré-reserva, que deve ser feita até esta sexta-feira para ter desconto no pagamento. O preço é de R$ 100. Também é possível deixar o veículo no estacionamento público GL, na Avenida Olavo Fontoura, 327, ao lado da churrascaria.

CHEGADA POR TÁXI OU APLICATIVO

ENTRETENIMENTO

O evento contará com música ao vivo, com DJs, como o produtor brasileiro multiplatinado Bruno Martini, além de simuladores (videogame que simula uma volta em um carro de corrida), área para crianças na Fan Village e ativação com marcas parceiras. Os fãs poderão participar de uma After Party. Acessível a todos os setores, a Sunset Party será realizada após a cerimônia de premiação, com a transformação da estrutura em palco. Shows e celebrações serão realizados durante as três horas de festa.

“Trazer para o público opções de entretenimento além da pista, na maioria dos casos, gera um maior engajamento e conexão com o evento esportivo. A Fórmula E foi certeira nesse caso, gerando um ambiente propício para novos fãs tomarem paixão por um esporte que cresce cada vez mais”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência de marketing.

INGRESSOS PARA A FÓRMULA E EM SÃO PAULO

De acordo com a organização do evento, 19 mil ingressos já foram comercializados para o E-Prix de São Paulo. Ainda há tickets disponíveis no site https://formulae.eleventickets.com/#!/home. O valor das entradas começa em R$ 150 (meia).

MONTAGEM E ESTRUTURA

Uma equipe de 350 pessoas ficou responsável pela montagem de estruturas provisórias que serão usadas no E-Prix. Cerca de mil toneladas de equipamentos compõem as estruturas erguidas pela Fast Engenharia. “Temos a expertise em eventos deste porte, já que fizemos por 20 anos a montagem do GP de Fórmula 1 na capital paulista”, afirma Tatiana Fasolari, vice-presidente da empresa.