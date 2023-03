Fórmula E: horário e onde assistir o ePrix de São Paulo de Fórmula

Pela primeira vez em sua história, a Fórmula E desembarca em território brasileiro para correr na cidade de São Paulo. Neste final de semana, a capital paulista recebe o ePrix de São Paulo no Sambódromo do Anhembi. É também o retorno da categoria a América do Sul, algo que não ocorria desde 2020.

Na sexta etapa do campeonato, a expectativa é de um público de 25 mil pessoas. O final de semana de prova é divido entre sexta-feira e sábado. Na sexta, os pilotos realizam um breve reconhecimento de pista, seguido por um treino livre, que ocorre às 16h25. É no primeiro dia do final de semana, no entanto, que a maior parte da ação está concentrada.

💪 Round 6

🗓 March 25

⚡️ 2023 @juliusbaer #SaoPauloEPrix



🇧🇷🇧🇷🇧🇷 LET'S GOOOOOOOO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/8rgwUUcGGU — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 20, 2023

No dia 25, os carros Gen3 irão as pistas para uma segunda sessão de treino livre, que ocorre às 07h25. A classificação ocorre logo em seguida, às 09h40, e adota um formato de mata-mata onde os competidores são divididos em grupos e tem doze minutos para dar sua volta rápida.

Ao final do tempo, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para uma nova fase da classificação. A lógica é a mesma até chegarmos a final, que concede a pole a um dos competidores. A largada da corrida ocorre às 14h.

ONDE ASSISTIR O ePRIX DE SÃO PAULO

Todos os treinos do ePrix de São Paulo terão transmissão no YouTube da Fórmula E. Já o treino classificatório e a corrida terão transmissão, além do YouTube da Fórmula E, da Band, BandSports e da Gaulês TV na Twitch.

HORÁRIO E LOCAL

A corrida ocorre em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi.

Sexta-feira, 24 de março:

1º Treino Livre: 16h25

Sábado, 25 de março:

2º Treino Livre: 07h25

Treino Classificatório: 09h40

Corrida: 14h

ÚLTIMOS RESULTADOS

O campeonato é liderado pelo alemão Pascal Wehrlein, da Porsche. Vencedor de duas etapas das cinco disputadas, ele conta com 80 pontos até o momento. O segundo colocado, Jake Dennis, da Andretti, tem 62 pontos. O brasileiro Lucas di Grassi, da Mahindra, está em décimo lugar com 18 pontos.