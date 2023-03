Gabriel Bortoleto vence GP do Bahrein, assume a liderança da Fórmula 3 e quebra jejum

Gabriel Bortoleto roubou a cena na manhã deste domingo ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no GP do Bahrein de Fórmula 3. Agenciado pela empresa de Fernando Alonso, ele foi cumprimentado pelo espanhol quando estava a caminho do pódio. Essa foi a primeira do Brasil na chamada feature race, a corrida principal do fim de semana, desde 2019, quando Pedro Piquet triunfou na Bélgica.

Aos 18 anos, o piloto paulista disse estar feliz e espera manter o ritmo nas próximas provas para se manter num nível competitivo capaz de brigar pelas primeiras colocações da competição. “A gente vai continuar dessa maneira e vamos para cima nesse campeonato, vamos lutar por ele.”

Top 10 do GP do Bahrein de Fórmula 3, com Bortoleto na liderança. Foto: Divulgação/Fórmula 3

O resultado já coloca o brasileiro na liderança da classificação de pilotos da categoria logo após a finalização da primeira etapa do calendário da temporada 2023.

Na prova, além da vitória, ele garantiu ainda a volta mais rápida e chegou aos 26 pontos na classificação. Esta foi a sua primeira prova depois de disputar a Fórmula Regional Europeia nos anos de 2021 e 2022. Feliz pela conquista, ele mandou um vídeo agradecendo à torcida.

“Passando para agradecer a todo mundo que me acompanhou no final de semana. A todos que torceram, sou muito grato. Na minha primeira corrida na Fórmula 3, na temporada de estreia. Esse foi o melhor jeito possível de começar o campeonato. Quero agradecer a minha família, a minha equipe, a Deus e a todos.”, afirmou Bortoleto por vídeo.