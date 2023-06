Gabriel Casagrande considera que ‘vive o auge’ e quer brigar por título da Stock Car

Gabriel Casagrande não está satisfeito com a vice-liderança da Stock Car em 2023. Ainda que considere bom o desempenho na temporada, o piloto da A.Mattheis Vogel quer mais, inclusive brigar pelo título no fim do ano. Na Etapa de Cascavel (PR), Casagrande corre em casa, já que nasceu em Francisco Beltrão e cresceu em Pato Branco, municípios a 186 km e 240 km do Autódromo Zilmar Beux.

O piloto, campeão em 2021 e terceiro colocado em 2022, considera que vive o auge da carreira esportiva. “Queremos sempre mais. Tenho que aproveitar o presente, ser grato pelo passado e continuar me preparando para sempre evoluir e marcar cada vez mais o nome na categoria.”

À vontade, Casagrande participou de uma 'pelada' no autódromo com os campeões da Libertadores de Futsal pelo Cascavel, o capitão Gustavinho, Ernandes, artilheiro da equipe na edição de 2023 do campeonato. Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

Na temporada 2023, Casagrande é o vice-líder, atrás apenas de Thiago Camilo. O piloto da Ipiranga Racing tem 99 pontos, enquanto o paranaense tem 97. Por enquanto, em três etapas, foram uma vitória (corrida 1, em Interlagos) e um pódio (corrida 1, em Tarumã, no Rio Grande do Sul).

“Considero que estou numa posição boa. Tem muita gente atrás de mim. Estou muito animado para esta etapa e também para a continuação do campeonato. Vai ser uma briga grande por mais um título. E tenho certeza que vamos brigar lá na frente”, aposta o detentor de oito vitórias e sete poles na principal modalidade do automobilismo brasileiro.

Casagrande está empolgado para a velocidade e o frio do autódromo

A temperatura mínima prevista para o final de semana em Cascavel é de 5ºC. O frio e o fato de o Autódromo Zilmar Beux ser um dos mais velozes do circuito da Stock Car são vistos como elementos positivos para o piloto do carro número 83.

Continua após a publicidade

“Aqui é sempre muito próximo, os dez primeiros estão separados por dois décimos, e falta pouca coisa para chegarmos nas posições da frente, e estou contente com o início”, avalia os primeiros treinos. “E no frio, é um pouco melhor. Fica mais confortável no carro. O motor trabalha um pouco mais folgado. A única questão é a temperatura dos pneus, mas isso é igual para todo mundo”, pondera sobre o tempo.

A.Mattheis Vogel espera ver o carro #83 na frente em Cascavel (PR). Foto: Duda Bairros/Stock Car

Em casa, piloto busca um ‘push’ a mais no apoio de amigos e familiares

No treino desta sexta-feira, 16, Casagrande foi o nono mais rápido no único treino livre do dia, desempenho que considerou positivo. “A pista está muito boa e fico contente de voltar para cá e feliz com o desempenho até o momento. A gente sofreu um pouco com o primeiro jogo de pneus, e depois que a gente trocou, deu uma boa melhorada. Mas ainda falta um pouco do nosso acerto, e vamos trabalhar para sábado. Acho que estaremos na briga pelas primeiras posições”, disse.

Casagrande não tem receio em apontar que a corrida é mais especial por ser próxima de casa. “É sempre muito bom estar aqui, com amigos e família. Vou ter um gás a mais e espero converter em bons resultados”, comenta.

Saiba tudo sobre a Etapa de Cascavel da Stock Car: horário e onde assistir

Na temporada de 2022, o Autódromo Zilmar Beux ficou fora do circuito da modalidade. Após reformas, ele foi reintegrado. A primeira dificuldade já se apresentou na quinta-feira, 15, quando equipes e pilotos ficaram em São Paulo depois do Aeroporto de Cascavel fechar por chuva forte e neblina. As adaptações variaram e teve quem pegou jatinho, novos voos ou mudou o destino, indo para Foz do Iguaçu ou Maringá e depois para o município da etapa.

Continua após a publicidade

A Stock Car chega a quarta etapa com a liderança de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com 99 pontos. Atrás dele, estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97; Rubens Barrichello (Full Time), com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

A classificação está marcada para o sábado às 12h40, enquanto a rodada dupla da prova está prevista para às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.