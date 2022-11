GP de São Paulo de F-1: Interlagos corre para finalizar preparação em busca de recorde

Publicidade

O Autódromo de Interlagos teve uma manhã de quinta-feira de correria, com os últimos retoques no circuito e o desembarque constante de pessoas e mercadorias, na finalização da preparação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, a ser realizado neste fim de semana.

No início da manhã, ainda era possível ver a tinta fresca no pit lane, com as devidas marcações e orientações ao longo da pista à frente dos boxes. A maior parte do acabamento já estava finalizada no início da semana, quando as últimas cargas das equipes desembarcaram no circuito paulistano. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) exibia ao lado os imponentes modelos da Aston Martin, de cor verde, que servem de safety car e medical car para a etapa brasileira.

Os carros das equipes ainda estavam em processo de montagem. À vista, estavam apenas componentes dos modelos, como as asas dianteiras e os pneus. A maior parte do estafe dos times trabalhavam internamente. No paddock, poucos pilotos compareceram no começo do dia. As exceções foram o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, e o brasileiro Felipe Drugovich, se ambientando em sua nova função de piloto reserva da Aston Martin.

Os carros que dominaram Interlagos nesta quinta foram aqueles de golfe. Funcionários das equipes, estafe do GP e convidados circulavam pelo circuito a bordo destes equipamentos elétricos, que se tornaram comuns na etapa brasileira neste ano.

Não por acaso. Diante do aumento da capacidade de público, novas arquibancadas foram instaladas para receber mais fãs de automobilismo - é esperado um recorde de 230 mil pessoas no local ao longo do fim de semana. E isso vem exigindo maior mobilidade e facilidade de acesso pelos diversos trechos do autódromo.

Serão duas novas áreas somente para setores VIP. A maior delas foi erguida pelo principal patrocinador do evento e tem capacidade para receber 5.500 pessoas por dia numa área de 3,3 mil metros quadrados. A Heineken instalou uma área no formato de estrela próxima à Curva do Café, onde pretende colocar DJs, simuladores de carros de F-1 e outras iniciativas, seguindo a linha da atual gestão da F-1 de incentivar o entretenimento ao longo dos finais de semana de corrida. O patrocinador garante que no local o torcedor poderá ver até 70% do autódromo.

A correria também foi protagonizada por vans e picapes que abastecem o circuito com serviços de alimentação, tanto para as equipes quanto para os convidados, que contam com uma novidade no paddock neste ano. A organização do GP do Brasil criou um área de hospitalidade sem vínculo com as equipes para atender o público que circula nesta área restrita, recheada de jornalistas e membros dos times.