GP da Austrália de Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida

Após duas semanas do GP da Arábia Saudita, a Fórmula 1 está de volta para a terceira prova da temporada. A corrida em Melbourne, na Austrália, ocorre no circuito do Albert Park, que está na categoria desde 1996.

Os primeiros treinos livres são realizados em duas sessões, com o primeiro ocorrendo na noite da quinta-feira, às 22h30 (Horário de Brasília) e a segunda sessão acontecendo às 2h (Horário de Brasília), na madrugada de sexta-feira.

Ainda na sexta-feira, mais uma sessão de treino livre, às 22h30, seguida pela classificação na madrugada de sábado, às 2h. Na madrugada de domingo, a corrida é iniciada às 2h.

Líder do campeonato, o Max Verstappen busca seu tricampeonato na categoria no ano de 2023. Foto: Joel Carrett/EFE

ONDE ASSISTIR O GP DO BAHREIN

Todos os treinos do GP da Austrália terão transmissão do BandSports. A Band exibe o treino classificatório e a corrida.

HORÁRIO E LOCAL

A corrida acontece às 2h (horário de Brasília), na madrugada do dia 2, na Austrália.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Com um amplo domínio da Red Bull no início da temporada, é difícil prever outro resultado que não mais uma dobradinha da dupla da equipe austríaca. Até o momento, Max Verstappen e Sérgio Perez conquistaram o primeiro e o segundo lugar nas duas primeiras etapas, com o holandês vencendo no Bahrein e o mexicano triunfando na Arábia Saudita.

Na disputa pela segunda força, Aston Martin, Mercedes e Ferrari buscam superar as rivais. O restante do pelotão está bem equilibrado entre si, o que faz com que a corrida na Austrália tenha fortes componentes de emoção.