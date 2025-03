GP da Austrália: onde assistir ao vivo e horário da estreia de Gabriel Bortoleto na F1

Representando a Sauber, o brasileiro de 20 anos sai da 15ª posição do grid de largada, conforme definido no treino classificatório deste sábado. A última vez que o País teve um piloto titular de uma equipe de Fórmula 1 foi em 2017, temporada em que Felipe Massa representou a Williams. Bortoleto chega à categoria rodeado de expectativa por ter sido campeão das Fórmulas 2 e 3, mas a tendência é que o primeiro ano do jovem piloto seja de aprendizado, sem pressão por pódio

Na volta do Brasil ao grid, o britânico Lando Norris vai puxar a fila na pole position, após conquistar o melhor tempo na prova de classificação no circuito de Albert Park, em Melbourne. O treino classificatório, que teve início às 2h pelo horário de Brasília, marcou uma dobradinha da McLaren que, além de Norris, teve Oscar Piastri no topo do grid em segundo. Max Verstappen ficou em terceiro.