GP de Goiânia da Stock Car: horário e onde assistir à corrida

A Stock Car está de volta para a temporada de 2023. O GP de Goiânia recebe a primeira rodada dupla do campeonato na manhã deste domingo, 2, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A primeira corrida ocorre às 11h40, seguida pela segunda prova às 12h20.

A grande novidade para a nova temporada são os pneus Hankook, que substituem o fornecimento da Pirelli. No sábado, Bruno Baptista, da RCM, fez a pole position com o tempo de 1m27s790. Ele foi seguido por Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Cesar Ramos, Daniel Serra e Gaetano di Mauro.

Duda Bairros/Stock Car Foto: Duda Bairros/Stock Car

ONDE ASSISTIR O GP DE GOIÂNIA

Ambas as corridas serão exibidas nos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube, na Band (TV Aberta), e no SporTv (TV Fechada).

HORÁRIO E LOCAL

A primeira corrida acontece às 11h40, seguida pela segunda prova às 12h20, ambas no dia 2, em Goiânia.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na temporada de 2022, Rubens Barrichello foi campeão pela segunda vez. Com 50 anos, Rubinho é o piloto mais velho do grid. Além dele, outro seis campeões participam da temporada atual. São eles: Cacá Bueno, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga.

Serra e Casagrande, inclusive, chegaram a disputar o título com Barrichello até a última corrida do ano passado. Quem também estava na briga era Matías Rossi. Entre os novatos, quem chama atenção é a de Dudu Barrichello, filho de Rubinho. Ele vai disputar a Stock Car 2023 na mesma equipe do pai.