A capital paulista recebe neste domingo, às 14h, a sua 51ª edição de um Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. No Autódromo de Interlagos, a expectativa é de uma corrida movimentada, com muitas ultrapassagens. O tempo imprevisível também promete agitar os ânimos e tem grandes chances de interferir diretamente na luta pela vitória.

O Autódromo de Interlagos voltou a ser casa da corrida brasileira em 1990, após grande reforma, com alteração do traçado, que foi encurtado para atender os novos padrões da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O desenho do circuito caiu no gosto dos pilotos de diferentes gerações.

Interlagos recebeu 41 Grandes Prêmios, enquanto Jacarepaguá, no Rio, outros 10. Neste percurso, sobram importantes números associados a marcas históricas, tal qual Ferrari e McLaren, além de grandes pilotos, como Alain Prost, Michael Schumacher e José Carlos Pace, ganhador da prova de 1975 no Autódromo que hoje carrega seu nome.

O maior vencedor do Grande Prêmio brasileiro é Alain Prost. Rival de Ayrton Senna, o francês subiu no lugar mais alto do pódio em seis oportunidades. Logo atrás de Prost, aparecem na lista o alemão Michael Schumacher e o argentino Carlos Reutemann. Ambos ganharam a prova quatro vezes cada. Lewis Hamilton é o piloto em atividade que está melhor posicionado neste ranking, com três vitórias.

Apesar de o francês Alain Prost ser o maior vencedor, o hino que mais vezes ecoou em autódromos do País foram os da Alemanha, Reino Unido e do Brasil, nove vezes cada.

Quando o assunto é pole position, quem domina é Ayrton Senna. Foram seis vezes partindo da primeira posição. Schumacher é o piloto que mais subiu ao pódio, 10 oportunidades. Dois motores dominam as provas no Brasil: Ferrari e Mercedes. Os alemães alcançaram este posto graças à vitória de George Russell no GP de São Paulo de 2022. A equipe com mais triunfos no País é a McLaren.

GP DE SÃO PAULO DE F1: HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR

Sexta-feira - 03/11

11h30 - Treino Livre - BandSports

- Treino Livre - 15h - Treino classificatório para a corrida de domingo - Band e BandSports

Sábado - 04/11

11h - Treino classificatório para a corrida sprint - Band e BandSports

- Treino classificatório para a corrida sprint - e 15h30 - Corrida sprint - Band e BandSports

Domingo - 05/11

14h - Corrida - Band