GP do Bahrein de F1 2025: confira a programação completa, horários e onde assistir

Também no sábado, os pilotos disputam a classificação principal, às 13h. Os motores esquentam de vez no domingo, e a corrida começa na hora do almoço, às 12h. O canal BandSports e a F1TV transmitem todos os eventos, e a Band transmite a classificação principal e a corrida.

Lando Norris ocupa a ponta da tabela de classificação de pilotos com 62 pontos. Verstappen é o segundo, com 61. No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 111, a Mercedes surge na sequência, com 75.