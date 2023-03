GP do Bahrein de Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida

Após três dias de pré-temporada no Bahrein, a Fórmula 1 está oficialmente de volta. A partir de sexta-feira, 3, o primeiro Grande Prêmio da maior temporada da história da modalidade poderá ser acompanhado por fãs ao redor do globo. Ao todo, serão 23 provas.

Como já é de costume, a primeira etapa ocorre no Bahrein. Os treinos livres são realizados em duas sessões na sexta-feira, às 8h30 e às 12h do Horário de Brasília, respectivamente. No sábado, mais uma sessão de treino livre, às 8h30, seguida pela classificação, às 12h. No domingo, a corrida também é iniciada às 12h.

Max Verstappen começa a temporada com o peso do bicampeonato e a obrigação de lutar por mais um título na F-1. Foto: Frank Augstein / AP

ONDE ASSISTIR O GP DO BAHREIN

Todos os treinos do GP do Bahrein terão transmissão do BandSports. A Band exibe o treino classificatório e a corrida.

HORÁRIO E LOCAL

A corrida acontece às 12h (horário de Brasília) no Bahrein.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Se a pré-temporada de 2023 indicou alguma coisa é de que a Red Bull continua a ser a equipe a ser batida. O novo carro, uma evolução do chassi vencedor de 2022, parece confiável e rápido. A Ferrari também parece confiante em seu novo design e, sob nova direção do francês Frédéric Vasseur, pretende desafiar o domínio de Max Verstappen.

Na Mercedes, o efeito golfinho foi solucionado, mas o time alemão ainda parece estar um pouco distante da ponta. Quem surpreendeu positivamente foi a Aston Martin, que parece ter criado um carro capaz de disputar regularmente por pontos e talvez até pódios.

Do outro lado da balança, Alpine e McLaren preocupam. Ao que tudo indica, ambas as equipes regrediram em comparação aos carros do ano interior e talvez enfrentem um começo de ano difícil.