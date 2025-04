Após vitória de Oscar Piastri em Xangai na semana passada, a Fórmula 1 chega ao seu terceiro Grande Prêmio da temporada 2025. A parada da vez será no tradicional circuito de Suzuka, no Japão. As atividades começam na noite desta quinta-feira, às 23h30 (de Brasília), com o primeiro treino livre, seguido do segundo treino livre na madrugada desta sexta-feira, às 3h. O terceiro treino livre acontece mais tarde, às 23h30.

PUBLICIDADE No sábado, os pilotos disputam a classificação principal, às 3h. Os motores esquentam de vez no domingo, e a corrida começa na madrugada, às 2h. O canal BandSports e a F1TV transmitem todos os eventos, e a Band transmite a classificação principal e a corrida. O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, que fez sua estreia este ano, busca somar seus primeiros pontos na competição.

Brasileiro Gabriel Bortoleto tenta somar seus primeiros pontos em Suzuka. Foto: Andy Hone/LAT Images/Sauber

GP DA CHINA: VEJA TODA A PROGRAMAÇÃO DA TERCEIRA CORRIDA DA TEMPORADA DA FÓRMULA 1:

Treino Livre 1

DATA : 03/04/2025 (quinta-feira)

: 03/04/2025 (quinta-feira) HORÁRIO : 23h30 (de Brasília)

: 23h30 (de Brasília) ONDE ASSISTIR: BandSports (TV fechada) e F1TV (Streaming)

Treino Livre 2

DATA : 04/04/2025 (sexta-feira)

: 04/04/2025 (sexta-feira) HORÁRIO : 03h (de Brasília)

: 03h (de Brasília) ONDE ASSISTIR: BandSports (TV fechada) e F1TV (Streaming)

Treino Livre 3

DATA : 04/04/2025 (sexta-feira)

: 04/04/2025 (sexta-feira) HORÁRIO : 23h30 (de Brasília)

: 23h30 (de Brasília) ONDE ASSISTIR: BandSports (TV fechada) e F1TV (Streaming)

Classificação principal

DATA : 05/04/2025 (sábado)

: 05/04/2025 (sábado) HORÁRIO : 03h (de Brasília)

: 03h (de Brasília) ONDE ASSISTIR: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e F1TV (Streaming)

Corrida

DATA : 06/04/2025 (domingo)

: 06/04/2025 (domingo) HORÁRIO : 02h (de Brasília)

: 02h (de Brasília) ONDE ASSISTIR: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e F1TV (Streaming)