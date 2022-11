GP de São Paulo de F-1: como chegar a Interlagos, informações, ingressos e horários da corrida

Publicidade

O GP de São Paulo da Fórmula 1 de 2022 marca os 50 anos que o Brasil recebe uma prova da categoria mais importante do automobilismo. Apesar de já ter seu campeão da temporada definido - Max Verstappen, da Red Bull, com um ano próximo da perfeição. Apesar disso, a etapa sempre atrai um número expressivo de fãs e torcedores à etapa de Interlagos.

Em um fim de semana atípico na cidade, a prefeitura de São Paulo e a organização da Fórmula 1 disponibilizou algumas informações ao público que estará presente no autódromo a partir desta sexta-feira, quando inicia a primeira sessão de treinos livres.

Autódromo de Interlagos se prepara para receber o GP de São Paulo de Fórmula 1 Foto: Felipe Rosa Mendes

Retirada de ingressos da Fórmula 1

Os ingressos, que foram vendidos por meio da plataforma da Eventim, estão esgotados. Há duas opções para a retirada de ingressos, que foram indicadas no site no ato da compra:

· Central de Atendimento do autódromo de Interlagos (av. Senador Teotônio Vilela, 260). Funcionará até o dia 13 de novembro, nos seguintes horários: até 10 de novembro, das 9h às 17h; dias 11 e 12, das 7h às 17h, e no dia da corrida, 13, das 7h às 12h.

· Ponto de retirada de ingressos do GP São Paulo de F1 no Shopping Market Place (av. Doutor Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro). Ficará aberto até o dia 12 de novembro, das 10h às 22h.

Como chegar ao GP de São Paulo em Interlagos?

A organização do GP não recomenda que o público vá de carro ao autódromo, devido ao congestionamento na região e à interdição de vias. Como opção, há rotas de ônibus, trem e metrô até o evento nos próximos dias. A SPTrans e a CPTM irão realizar uma operação especial para o transporte até Interlagos neste final de semana.

Além disso, a Fórmula 1 disponibiliza um transporte executivo oficial até Interlagos. Os pontos de embarque, nos três dias do evento, são: Hotel Holiday Inn (Anhembi), Hotel Intercontinental (Jardins), Shopping Market Place (Vila Cordeiro) e Espaço Oca (Ibirapuera). O valor do transporte é de R$ 120 por pessoa, para ida e volta por dia do evento.

Horário de abertura dos portões em Interlagos

Os portões do autódromo serão abertos no mesmo horário para os três dias (sexta-feira, sábado e domingo), a partir das 8h. Em todos os dias o público só poderá entrar até às 15h, não sendo permitida a entrada após esse horário.

Meia entrada: quais documentos levar para o autódromo?

No caso dos beneficiários da meia-entrada para o ingresso no GP de São Paulo, será necessário a apresentação de um documento original com foto e o ingresso nominal. Além disso, no caso de estudantes deverá ser apresentado, além do RG original, uma carteira de estudante, comprovante de matrícula ou do último pagamento da mensalidade da instituição de ensino.

Além disso, crianças com menos de cinco anos de idade não podem entrar no autódromo. Entre cinco e 12, estas devem sempre estar acompanhados dos pais ou de um responsável.

O que levar para o autódromo de Interlagos?

De acordo com a organização do evento, as condições climáticas costumam variar na região, em especial nesta época do ano - final da primavera e início do verão. Por conta disso, alguns itens são recomendados para o público:

Roupas leves e sapatos confortáveis;

Agasalho e capa de chuva compacta, em caso de imprevistos;

Boné e protetor solar.

O que é proibido levar para o autódromo?

Por questões de segurança, alguns itens, que podem causar ferimentos ou ser utilizados em conflitos, são vetados pela organização da Fórmula 1 e a Polícia. Dentre estes, estão:

Bandeirões, por prejudicarem a visibilidade da pista;

Pau de selfie;

Jornais e/ou revistas;

Guarda-chuva;

Caixas de isopor, latas ou garrafas.

Programação do GP de São Paulo de Fórmula 1

Sexta-feira, 11 de novembro

10:10 Treino Livre - Porsche Sprint Challenge Brazil

12:30 Treino Livre – 1ª Sessão – GP São Paulo de F-1

14:00 Treino Livre - Porsche Carrera Cup Brazil

16:00 Treino Classificatório – GP de São Paulo de F-1





Sábado, 12 de novembro

09:30 Treino Classificatório - Porsche Sprint Challenge Brazil

10:25 Treino Classificatório - Porsche Carrera Cup Brazil

12:30 Treino Livre – 2a Sessão - GP São Paulo de F-1

14:00 Primeira Corrida - Porsche Sprint Challenge Brazil

14:55 Primeira Corrida - Porsche Carrera Cup Brazil

16:30 Sprint – GP São Paulo de F1

Domingo, 13 de novembro

09:45 Segunda Corrida - Porsche Sprint Challenge Brazil

11:20 Segunda Corrida - Porsche Carrera Cup Brazil

13:00 Desfile de Pilotos da Fórmula 1

15:00 GP de São Paulo de F-1 , 71 voltas