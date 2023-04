Grid da Stock Car 2023 reúne sete campeões, ex-pilotos da F-1 e estreantes

O grid que inicia a temporada 2023 da Stock Car, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, é diverso em idade. Entre os mais de trinta pilotos, há os que já levaram ao menos uma vez o título, e outros quatro que vão correr todas as 12 etapas pela primeira vez.

O piloto mais experiente é Rubens Barrichello, com 50 anos. Na outra ponta, Felipe Baptista é o mais jovem neste ano, aos 19 anos. O CEO da Vicar, detentora da Stock Car, Fernando Julianelli vê com olhos positivos o encontro entre novatos e “cascudos”. “A gente tem um equilíbrio bem legal desde os pilotos, como Felipe Massa, Rubinho, Tony Kanaan, que passaram por Fórmula 1 e Fórmula Indy, e entenderam que era o momento de voltar ao Brasil. E tem a moçada que também entende que a Stock Car é o futuro deles do ponto de vista profissional”, analisa.

Ele acredita que a nova geração de pilotos brasileiros vê a possibilidade de carreiras longas na modalidade. “Eu estava conversando outro dia com o Gianluca Petecof, que falou: ‘eu quero ser piloto o resto da minha vida, até quando eu tiver saúde e competência para isso’. A Stock permite projetar os próximos 20, até 25 anos. As carreiras de esportistas tendem a ser mais curtas. Tem muito piloto que escolhe a Stock Car desde o começo para ter uma carreira mais longeva”, falou à live do Estadão Esporte Clube.

Stock Car 2023 começa com 31 carros alinhados no grid. Foto: Duda Bairros/ Vicar

Abrindo espaço na estante

Ao todo, são 16 títulos na pista entre os sete campeões. Seis deles são de Cacá Bueno, que tem em 2023 a oportunidade de assumir recordes na modalidade. Ele é seguido pelos tricampeões Daniel Serra e Ricardo Maurício, ambos da Eurofarma RC.

O atual campeão Rubens Barrichello, da Mobil Ale Full Time, levou o segundo título em 2022, somando a conquista a de 2014. Na sequência, seguem os pilotos com um único título: Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports; Gabriel Casagrande, A.Mattheis Vogel Motorsport, e Felipe Fraga.

Serra e Casagrande chegaram perto ano passado. Eles foram até a última etapa, em Interlagos, com chances de título, junto de Rubinho e Matías Rossi. No começo da segunda disputa, quando Rossi já tinha abandonado a prova, uma batida tirou Serra da pista. Na relargada, Casagrande seguia entre as primeiras posições. Entretanto, a investigação apontou que o incidente foi desencadeado por ele, o que o eliminou.

O piloto da A. Mattheis Vogel está confiante para 2023. “Goiânia é uma pista onde já tivemos pole e vitória. Vamos iniciar o ano da melhor maneira possível para fazer uma excelente temporada e manter o pensamento de marcar o máximo de pontos no final de semana para chegar no final do ano disputando o título em condições reais”, projeta o dono do carro número 83.

Novatos pedem passagem

A estreia que mais chama atenção é a de Dudu Barrichello, filho de Rubinho. Ele vai disputar a Stock Car 2023 na mesma equipe do pai. O jovem já correu três etapas na principal categoria do automobilismo brasileiro. Em 2020, na etapa de Curitiba, conseguiu ficar no top-10.

Na quinta-feira (30), o filho mais velho de Rubinho iniciou a temporada oficialmente, com 10 voltas em sessão de treinos. “Foi um dia muito especial porque foi a primeira vez que andei como piloto oficial, das outras vezes eu estava substituindo o Matias. Estou feliz e orgulhoso por ser um piloto oficial da Stock Car”, celebrou.

Aos 20 anos, Gianluca Petecof vai também correr a temporada completa pela primeira vez. Cria da Academia Shell, Gianluca saiu do kart nacional para pistas europeias. Ele foi o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Ferrari Driver Academy, a Academia de Pilotos da Ferrari, em que ficou por três temporadas. Lá venceu seis corridas nas Fórmulas 4 Alemã e Italiana entre 2018 e 2019 e foi campeão da F-Regional em 2020, com mais quatro vitórias e 14 pódios em 23 provas.

A conquista do título sobre Arthur Leclerc permitiu ao paulista, na época, pleitear a superlicença da Fórmula 1. Em 2021, Petecof disputou algumas provas da Fórmula 2. Ano passado foram algumas provas avulsas da Stock Car. Em corrida da etapa do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Petecof conseguiu o quarto lugar.

“Sinto que como é minha primeira temporada completa na categoria, terei alguns passos importantes para percorrer e um processo de evolução também. Ao mesmo tempo temos que mirar algo grande para poder alcançar algo grande no futuro. Tudo isso vai ser consequência de muito trabalho”, planeja o jovem.

Entre os jovens, também ganha destaque Felipe Baptista. Ele estreou em 2022, o que já foi suficiente para conquistar uma vitória, na primeira corrida da última etapa, em Interlagos..O piloto, que tem na bagagem o título da Stock Series 2021, renovou com a KTF Sports em janeiro.

Programação

Neste sábado (1), define-se o grid de largada, às 13h. No domingo (2), a primeira prova tem largada às 11h40 e a segunda, às 12h20. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.