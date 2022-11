Russell ganha corrida sprint do GP de São Paulo de F-1, e Mercedes domina 1ª fila; veja o grid

Publicidade

O britânico George Russell ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e terá o conterrâneo e companheiro de equipe Lewis Hamilton dividindo a primeira fila. É a primeira vez na temporada que a Mercedes fará dobradinha no grid de largada. Carlos Sainz, da Ferrari, terminou a prova em segundo, mas, punido, perderá cinco posições no grid da corrida principal, que acontece neste domingo, às 15h, no Autódromo de Interlagos.

O campeão mundial Max Verstappen usou pneus médios, perdeu rendimento e terá de largar na terceira posição, após terminar a corrida em quarto. Pole position para a corrida sprint deste sábado, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, foi resiliente nas primeiras voltas, mas partirá do modesto oitavo lugar.

A chuva, que prometia ser um importante ingrediente para a corrida sprint, não apareceu. Para domingo, as chances de chuva caíram drasticamente e também não devem afetar a prova principal.

Com a largada limpa, Kevin Magnussen conseguiu sustentar a ponta até a terceira volta, quando foi ultrapassado por Max Verstappen no fim da reta principal. Logo, George Russell e Carlos Sainz Jr também deixaram para trás o dinamarquês, que foi despencando.

Kevin Magnussen terminou a corrida sprint na oitava colocação. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, mais uma vez se desentendeu com o companheiro de equipe, Esteban Ocon. Em uma tentativa de ultrapassagem, o espanhol tocou no carro francês e viu uma parte da asa dianteira se soltar. Situação semelhante aconteceu na Aston Martin. Sebastian Vettel foi empurrado para a grama por Lance Stroll.

Na 12ª volta, Russell encostou de vez em Verstappen, forçando a ultrapassagem. O piloto da Red Bull usou compostos médios, enquanto o britânico da Mercedes usou pneus macios. Foram seguidas tentativas, aproximando Carlos Sainz e Lewis Hamilton da disputa. Na 15ª volta, o holandês não conseguiu mais resistir, e Russell conseguiu tomar a ponta no fim da reta oposta.

Russell levou o público ao delírio com ultrapassagem sobre Verstappen. Foto: Mauro Pimentel/ AFP

Hamilton mantinha com Sainz uma batalha particular pela terceira posição. O espanhol conseguiu se descolar do britânico e deixou Verstappen para trás. Hamilton veio no embalo, reeditando a disputa de 2021. O heptacampeão levou a melhor e passou o holandês na reta principal.

Russell abriu boa vantagem sobre Carlos Sainz e não teve problemas para completar a corrida sprint na primeira posição, sem ser incomodado novamente. É a segunda vez na carreira que o britânico de 24 anos largará da primeira posição.

HOMENAGEM

Antes de a corrida começar, a organização do GP de São Paulo presenteou figuras icônicas ligadas à etapa brasileira com uma obra de arte especial pelos 50 anos de Fórmula 1 no Brasil. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA na América do Sul, o jornalista Reginaldo Leme, Tamas Rohonyi, antigo promotor do GP do Brasil, e Emerson Fittipaldi, que completa 50 anos de seu primeiro título mundial. Eles receberam os troféus das mãos do prefeito Ricardo Nunes e do CEO do GP de São Paulo, Alan Adler.

GRID DE LARGADA PARA O GP DE SÃO PAULO DE F-1